Яичница на тосте: Лариса Рубальская поделилась рецептом своего фирменного блюда

Поэтесса уже не в первый раз рассказывает своим подписчикам в Instagram о своих рецептах.

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram поделилась очередным быстрым рецептом фирменного блюда. На этот раз она рассказала, как можно приготовить яичницу на тосте. Для приготовления потребуются: пшеничный хлеб — 100 г, яичные желтки — 60 г, вода — 30 мл, болгарский перец — 50 г, оливки — 10 г, рубленая зелень петрушки — 20 г, рубленая зелень базилика — 20 г, сливочное масло — 30 г, молотый черный перец, соль по вкусу.

Далее Рубальская рассказала, что ломтики хлеба необходимо слегка обжарить на сковороде. Чтобы они получились румяными, можно сбрызнуть их растительным маслом. Потом, как советует Рубальская, яичные желтки нужно смешать с водой, солью и молотым черным перцем. Все это тщательно взбить.

«В отличие от белков, взбивать желтки достаточно трудно, поэтому их необходимо предварительно слегка подогреть. Лучше использовать миксер. Добавить нарезанные петрушку, базилик, зеленый лук, размешать, взбить. Вылить полученную смесь на сковороду с небольшим количеством растопленного сливочного масла и довести, периодически помешивая, до загустения. Яичницу необходимо жарить до образования золотистой корочки», — сказала она.

Далее поэтесса советует готовую яичницу разрезать на несколько частей и разложить на тосты. Украсить кружочками болгарского перца, оливками и веточками зелени. Можно все это дополнить томатным соусом, майонезом, горчицей по вкусу. Отметим, что ранее Рубальская делилась рецептом приготовления своего другого фирменного блюда – салата со сладким перцем и капустой.