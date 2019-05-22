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Кристина Асмус представила человека, к которому ее периодически ревнует Гарик Харламов

По словам актрисы, с подругой Наташей она «сожительствует» последние пять лет.

Кристина Асмус представила человека, к которому ее периодически ревнует Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов/globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус в Instagram представила свою подругу Наталью, с которой она, по собственному признанию, «сожительствует» последние пять лет. Она отметила, что их знакомство начиналось с обычного макияжа и прически, однако со временем переросло в нечто большее – дружбу. Сейчас девушки вместе на всех съемках, в поездках, в театре и на мероприятиях. Наталья знает расписание Асмус по секундам. Кроме того, ей известно, какие наряды предпочитает ее начальница. За все, что они делают, отвечают они тоже вместе.

Актриса заявила, что муж порой ревнует ее к Наталье. Звезда записала для своей близкой подруги восьмиминутное голосовое сообщение, чтобы выразить все чувства. Любопытно, что девушка в этот момент сидела в соседней комнате. Только так, как считает Асмус, она могла сказать все и ничего не забыть.

Супруга юмориста Гарика Харламова отметила, что очень сильно любит свою подругу. Она пожелала им и дальше быть всегда вместе, а также «идеальных бровей». «С днем рождения, моя фея!» — сказала актриса.

Отметим, что Кристина Асмус уже много лет замужем за юмористом Гариком Харламовым. У них подрастает дочка. За последнее время в соцсетях звездную пару уже не раз разводили, однако они по-прежнему счастливы вместе. Асмус часто рассказывает о своем муже. Она говорит, что порой он, конечно, бывает невыносим, но она стоически терпит его причуды.

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Гарик Харламовдень рожденияКристина Асмус
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Кристина Асмус представила человека, к которому ее периодически ревнует Гарик Харламов
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