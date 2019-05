Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон благодаря редкой профессии

Британская общественность не устает обсуждать возможное соперничество и даже вражду Кейт Миддлтон и Меган Маркл. По слухам, едва успев выйти замуж за принца Гарри, новоявленная герцогиня Сассекская показала свой непростой характер. Не желая забывать былую славу голливудской актрисы, она постаралась во всем превзойти главную «соперницу» – аристократичную красавицу-невестку.

В чем-то Меган это действительно удалось благодаря редкой и необычной профессии, которую она освоила до того, как стала востребованной актрисой. Когда-то Маркл была специалистом по каллиграфии. Она работала в компании Paper Source и преподавала искусство красивого письма частным клиентам.

Когда в соцсети попал снимок бумажной записки, оставленной Кейт Миддлтон на выставке цветов Королевского общества садоводов, внимательные поклонники немедленно сравнили образцы почерка двух герцогинь. Как оказалось, супруга принца Уильяма выводит буквы достаточно изящно. Но по-настоящему идеальными можно назвать только навыки письма Меган.

Kate’s happy childhood memory — boulder hopping in the Lake District…. pic.twitter.com/cf8q3x3LS1

Как сообщает People, во время благотворительного рождественского визита в один из британских домов престарелых для пожилых актеров герцогиня Сассекская написала на праздничном украшении из бумаги: «С Рождеством. С любовью, Меган».

Spot the royal handiwork! Meghan helped make this Christmas decoration during her visit to Brinsworth House (📸 @RoyalReporter ) pic.twitter.com/DLcodCV3JL

