НОВОСТИ

Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон благодаря редкой профессии

До того, как стать популярной актрисой, будущая жена принца Гарри подрабатывала каллиграфией.

Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон благодаря редкой профессии
Меган Маркл все-таки "переплюнула" Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress

Британская общественность не устает обсуждать возможное соперничество и даже вражду Кейт Миддлтон и Меган Маркл. По слухам, едва успев выйти замуж за принца Гарри, новоявленная герцогиня Сассекская показала свой непростой характер. Не желая забывать былую славу голливудской актрисы, она постаралась во всем превзойти главную «соперницу» – аристократичную красавицу-невестку.

В чем-то Меган это действительно удалось благодаря редкой и необычной профессии, которую она освоила до того, как стала востребованной актрисой. Когда-то Маркл была специалистом по каллиграфии. Она работала в компании Paper Source и преподавала искусство красивого письма частным клиентам.

«Это была ее работа на полставки, когда она проходила прослушивания на роли», – рассказал журналистам генеральный директор организации Винни Парк.

Когда в соцсети попал снимок бумажной записки, оставленной Кейт Миддлтон на выставке цветов Королевского общества садоводов, внимательные поклонники немедленно сравнили образцы почерка двух герцогинь. Как оказалось, супруга принца Уильяма выводит буквы достаточно изящно. Но по-настоящему идеальными можно назвать только навыки письма Меган.

Как сообщает People, во время благотворительного рождественского визита в один из британских домов престарелых для пожилых актеров герцогиня Сассекская написала на праздничном украшении из бумаги: «С Рождеством. С любовью, Меган».

Вам может быть интересно:

«Рвущаяся к славе дива»: Меган Маркл обвинили в самопиаре и лицемерии Состоятельные поклонники могут стать соседями принца Гарри и Меган Маркл Принц Гарри не взял Меган Маркл на свадьбу Леди Виндзор

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиМеган Маркл
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон благодаря редкой профессии
Интересно?
Поделись с друзьями: