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«Я предложила никуда не ходить и смотреть кино»: жена Доренко рассказала о его последнем дне

Юлия все время очень волновалась за супруга.

«Я предложила никуда не ходить и смотреть кино»: жена Доренко рассказала о его последнем дне
Сергей Доренко/globallookpress.com

Супруга журналиста Сергея Доренко Юлия в Instagram рассказала о его последнем дне. По ее словам, она все время прокручивает его в голове и не может остановиться. В тот день они с утра вместе следили за Парадом Победы. Небо было серое, а дороги перекрыты. «Я предложила никуда не ходить и смотреть кино», — рассказала она. В какой-то момент журналист решил, что поедет к своему другу в Ярославскую область. Он часто ездил к нему, поэтому Юлия не особенно волновалась.

Позвонил Доренко уже от друга. Он рассказывал, что встретил в пути костромских мужиков, которые помогли ему с бензином. Журналист веселился, изображал их интонации. Доренко много смеялся и был счастлив.

Потом на Москву обрушился ливень. Она написала ему, чтобы он возвращался домой осторожно. Он ответил, что торопиться не будет, однако супруга все равно беспокоилась. Вскоре позвонила мама Сергея и сказала, что не может до него дозвониться. Сама Юлия позвонила его коллегам на радиостанцию «Говорит Москва» и сообщила, что он не выходит на связь. Вскоре ей позвонили и сообщили о трагедии.

Юлия Доренко также выложила несколько последних снимков с мужем, их переписку в мессенджере What’s up и видеозапись, сделанную у друзей. На кадрах он заводит свой мотоцикл, прощается со всеми и отправляется в путь. Сергей Доренко скончался в Москве, когда ехал на мотоцикле. Причиной стал разрыв аорты.

После старшие дочери журналиста от первого брака обвинили молодую жену в смерти Доренко. Они считали, что Юлия могла его отравить. В итоге церемония прощания была перенесена. Кроме того, разгорелся жаркий спор, как хоронить звезду. Юлия настаивала на кремации, а вот дочери считали, что его нужно похоронить в гробу по христианскому обычаю. Продюсер Андрей Разин также встал на сторону дочерей и попросил его не сжигать. В итоге все-таки журналиста кремировали. Часть праха будет позже развеяна на горе Митридат в Крыму, где в юности много времени проводил журналист.

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последний день жизниУмер Сергей ДоренкоЮлия Доренко
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«Я предложила никуда не ходить и смотреть кино»: жена Доренко рассказала о его последнем дне
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