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Рустам Солнцев предложил вновь послать Лазарева на Евровидение «из жалости»

Шоумен считает, что когда-нибудь исполнитель получит первое место на конкурсе.

Рустам Солнцев предложил вновь послать Лазарева на Евровидение «из жалости»
Фото: globallookpress, кадр видео YouTube

На Евровидении в Тель-Авиве Сергей Лазарев занял третье место. Многие поклонники и коллеги исполнителя посчитали несправедливым тот факт, что его обошли голландец Дункан Лоуренс и итальянская звезда Махмуд. Другие, тот же Юрий Лоза, признали, что номер Сергея был недостаточно хорошим, чтобы победить.

Высказался о Евровидении-2019 и Рустам Солнцев. Рассуждая о выступлении российского певца, шоумен и звезда «Дома-2» отметил: «Укатали сивку крутые горки». Артист не справился с поставленной перед ним задачей – получить первое место на конкурсе – из-за давления общественности, отправлявшую его «как на войну», тогда как для остальных участников Евровидение было праздником. В итоге Лазарев переволновался, начал вести себя фальшиво, и это, конечно, заметили зрители.

«Я предлагаю из нашей русской дурости послать его туда еще раза четыре. Ну, чтобы уж точно сердобольная старушка Европа дала ему как-нибудь первое место. Из жалости, как говорится», – высказался Солнцев в новом видео на своем YouTube-канале.

Отметим, на кадрах прямой трансляции с международного конкурса можно было увидеть, что Сергей Лазарев действительно выглядит очень взволнованным во время присуждения голосов. Жюри Евровидения не присудило певцу достаточно баллов, чтобы он оказался хотя бы в первой пятерке, однако зрители, напротив, отдали ему почти рекордное число голосов. Именно благодаря поклонникам наш исполнитель стал третьим.

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Рустам Солнцев предложил вновь послать Лазарева на Евровидение «из жалости»
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