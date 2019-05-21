«Разошлись полюбовно»: Тимати впервые высказался об уходе Егора Крида из Black Star

Тимати впервые отреагировал на многочисленные слухи, распространившиеся после ухода Егора Крида из лейбла Black Star. В видеообращении, которое артист опубликовал в соцсети, он опроверг сообщения о том, что товарный знак бывшего коллеги за внушительную сумму выкупил за внушительную сумму Борис Ротенберг.

Как рассказал Тимати, такой сделки с миллиардером никто не заключал. С Кридом Black Star расстался после заключения конфиденциального соглашения, и теперь популярный певец является полностью самостоятельной творческой единицей.

«С Егором мы разошлись полюбовно. Сегодня Егор Крид является абсолютно свободным артистом, Black Star не собирается продолжать контракт с Егором Кридом. Как и Крид – с Black Star. Мы разошлись полюбовно, мирно, тихо» – заявил рэпер в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Ротенберг заплатил 250 миллионов, чтобы вернуть Егору Булаткину его псевдоним «Крид», права на который остались у продюсерского центра Тимати. Якобы на этот шаг предпринимателя из рейтинга Forbes уговорила его супруга Карина, а сама сделка стала не обычной благотворительностью, а инвестицией.