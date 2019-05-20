«Меня разнесло до 80 килограммов»: Гагарина рассказала, как боролась с лишним весом

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Полина Гагарина рассказала о том, почему она решила сесть на диету и зачем начала худеть. Исполнительница припомнила: когда участвовала в «Фабрике звезд» могло показаться, что у нее был лишний вес, но подобный эффект создавался из-за подросткового «жирка».

«Я была на «Фабрике», мне тогда казалось, в абсолютно нормальном весе. Ну, такая пухленькая девочка! Еще форма моего лица диктует собственное какое-восприятие меня! А тогда была подростковая отечность. Младенческий жирок. А когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограмм», — поделилась воспоминаниями певица.

После первых родов Полина поняла, что ей не нравится отражение в зеркале. Именно тогда она решила, что пора расстаться с набранным весом.

«Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: «Я так выглядеть не хочу», — отметила исполнительница. С тех пор она стала следить за своим питанием, не забывая и о физических нагрузках. Актриса перешла на дробное питание, исключив все вредное.

Спустя два года после родов Полина Гагарина стала весить 48 килограммов. Сейчас ее вес — 53 кг. Но она чувствует себя вполне комфортно. Певица не любит тренажерные залы, потому несколько раз в неделю к ней домой приезжает тренер. Свои тренировки Гагарина часто выкладывает в Storis.