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«Меня разнесло до 80 килограммов»: Гагарина рассказала, как боролась с лишним весом

После первой беременности певице не нравилось собственное отражение в зеркале.

«Меня разнесло до 80 килограммов»: Гагарина рассказала, как боролась с лишним весом
Полина Гагарина (Фото: Instagram.com/gagara1987)

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Полина Гагарина рассказала о том, почему она решила сесть на диету и зачем начала худеть. Исполнительница припомнила: когда участвовала в «Фабрике звезд» могло показаться, что у нее был лишний вес, но подобный эффект создавался из-за подросткового «жирка».

«Я была на «Фабрике», мне тогда казалось, в абсолютно нормальном весе. Ну, такая пухленькая девочка! Еще форма моего лица диктует собственное какое-восприятие меня! А тогда была подростковая отечность. Младенческий жирок. А когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограмм», — поделилась воспоминаниями певица.

После первых родов Полина поняла, что ей не нравится отражение в зеркале. Именно тогда она решила, что пора расстаться с набранным весом.

«Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: «Я так выглядеть не хочу», — отметила исполнительница. С тех пор она стала следить за своим питанием, не забывая и о физических нагрузках. Актриса перешла на дробное питание, исключив все вредное.

Спустя два года после родов Полина Гагарина стала весить 48 килограммов. Сейчас ее вес — 53 кг. Но она чувствует себя вполне комфортно. Певица не любит тренажерные залы, потому несколько раз в неделю к ней домой приезжает тренер. Свои тренировки Гагарина часто выкладывает в Storis.

«Мне просто было тяжело на сцене — я танцую, я пою… Для дыхания мне нужно было весить меньше», — уверяет Полина.

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Полина Гагаринашоу "А поговорить?"
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«Меня разнесло до 80 килограммов»: Гагарина рассказала, как боролась с лишним весом
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