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Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию

Сын Кристины Орбакайте признался, что не любит фотографироваться, но уступает уговорам жены.

Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
Никита Пресняков / www.instagram.com/npresnyakov/

Никита Пресняков уже почти два года счастлив в браке со своей избранницей Аленой Красновой. Однако он не из тех, кто часто делится личными фотографиями.

Впрочем, в этот раз сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте решил сделать исключение ради своей жены и согласился на романтическую фотосессию. Супруги надели наряды, похожие на подвенечные. В итоге музыкант признался, что не пожалел.

Алена выбрала белоснежное платье со шлейфом, а Никита — стильный костюм в клетку.

«Совместные фотосессии для нас редкость) я вообще не люблю фотографироваться, если честно, но все же не пожалел, что выбрались», — подписал серию атмосферных кадров в Instagram Пресняков.

Поклонники пришли в настоящий восторг от фотографий и принялись осыпать пару комплиментами. Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию. К слову, в июле исполнится два года со дня бракосочетания молодых людей. Поклонники ждут не дождутся, когда внук Пугачевой и его супруга обзаведутся наследниками.

«Вы такие красивые!!! Будьте счастливы!», «Очень трогательные и эффектные фото! Глазу приятно», «Столько нежности, любви, просто супер!!!», «Какие вы красивые!!!», «Такая красивая пара, берегите свою любовь», «Вы снова поженились?», «Алена, вы в свадебном платье? Снова в ЗАГС?», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно Никита Пресняков показал свою 22-летнюю жену в совершенно не гламурном образе — в спортивных штанах и с «гулькой» на голове.

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Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
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