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Ради новой фотосессии Ирина Безрукова примерила крылья ангела

В последнее время актриса все чаще радует поклонников необычными образами.

Ради новой фотосессии Ирина Безрукова примерила крылья ангела
Ирина Безрукова / Global Look Press

В последнее время Ирина Безрукова все чаще радует своих поклонников в соцсетях необычными образами — то она звезда дискотеки девяностых, то героиня саги «Игры Престолов», восседающая на железном троне.

В этот раз актриса поделилась на своей странице в Instagram кадром из атмосферной фотосессии, для которой 54-летняя Безрукова перевоплотилась в ангела и примерила крылья.

«Мы сами себе выбираем роли… В кино, в театре и в реальности… В моей жизни — самые обычные люди часто играли роли ангелов, и я им благодарна за это от всей души… », — подписала живописный кадр актриса.

Большинство поклонников пришли в восторг от фотографии, назвав образ любимой артистки «сказочно красивым».

«Сказочно красивая!», «Красиво!», «Безупречный образ», «Вы и есть ангел», «Ирина, какое шикарное фото!!!», — восхитились подписчики в комментариях.

Недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Ирина Безрукова пережила очередную тяжелую утрату — она потеряла близкого друга.

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InstagramИрина Безруковаобразфотосессия
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Ради новой фотосессии Ирина Безрукова примерила крылья ангела
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