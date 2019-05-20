Ради новой фотосессии Ирина Безрукова примерила крылья ангела

В последнее время Ирина Безрукова все чаще радует своих поклонников в соцсетях необычными образами — то она звезда дискотеки девяностых, то героиня саги «Игры Престолов», восседающая на железном троне.
В этот раз актриса поделилась на своей странице в Instagram кадром из атмосферной фотосессии, для которой 54-летняя Безрукова перевоплотилась в ангела и примерила крылья.
«Мы сами себе выбираем роли… В кино, в театре и в реальности… В моей жизни — самые обычные люди часто играли роли ангелов, и я им благодарна за это от всей души… », — подписала живописный кадр актриса.
Большинство поклонников пришли в восторг от фотографии, назвав образ любимой артистки «сказочно красивым».
«Сказочно красивая!», «Красиво!», «Безупречный образ», «Вы и есть ангел», «Ирина, какое шикарное фото!!!», — восхитились подписчики в комментариях.
Недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Ирина Безрукова пережила очередную тяжелую утрату — она потеряла близкого друга.