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«Я сходила с ума!»: Гагарина вспомнила об участии в «Фабрике звезд»

Певица стала гостьей YouTube-проекта «А поговорить?».

«Я сходила с ума!»: Гагарина вспомнила об участии в «Фабрике звезд»
Полина Гагарина (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Сейчас 32-летняя Полина Гагарина воспитывает двоих детей — сына Андрея и дочку Мию. Певица участвует в различных светских мероприятиях, дает концерты и снимается для ток-шоу. Исполнительница даже пробовала себя в качестве наставницы на проекте «Голос». Вспоминая о юности в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Полина призналась, что ей было не просто привыкнуть к тем правилам, которые существовали на «Фабрике звезд». Все конкурсанты находились под постоянным прицелом видеокамер.

«Мне было тяжело на «Фабрике», потому что я абсолютно домашний ребенок… была! Вот эта разлука с мамой в три месяца… Я сходила с ума! Мне не у кого было спросить совета. Просто тяжело, неприятно сидеть в этой коробке! Нас заставляли гулять во дворике… Довлело надо мной то, что всюду были камеры… нужно было следить за каждым своим словом! И главное — в мозгу всегда была мысль не посрамить семью, чтобы мной гордились», — отметила певица.

Ранее Полина утверждала, что она привыкла к порядку и чистоте, поэтому, когда у нее выдается свободное время, она может устроить генеральную уборку дома.

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Дмитрий ИсхаковПолина Гагарина
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«Я сходила с ума!»: Гагарина вспомнила об участии в «Фабрике звезд»
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