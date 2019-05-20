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Семейная идиллия: Татьяна Навка провела с дочкой день в парке аттракционов

Знаменитая фигуристка не побоялась прокатиться на опасном аттракционе вместе с наследницей.

Семейная идиллия: Татьяна Навка провела с дочкой день в парке аттракционов
Татьяна Навка. фото: eastnews.ru

Татьяна Навка совсем недавно поздравила старшую наследницу Сашу Жулину с днем рождения. Девушке исполнилось 19 лет. Это событие фигуристка вместе с именинницей отметила в Дубае, где также устроил вечеринку в честь своего 52-летия Филипп Киркоров. Чуть больше недели назад Навка вернулась в Москву. Несмотря на плотный рабочий график, она все свободное время посвящает младшей дочке Надежде, которую воспитывает с супругом Дмитрием Песковым.

Четырехлетняя девочка хорошо катается на коньках, а также увлекается другими видами спорта. Так как вот-вот наступит лето, то на минувших выходных Татьяна сводила наследницу не на ледовую арену, а в парк развлечений. Малышка Надя пыталась устоять в огромном шаре, плавающем в воде, а также сразу разгадала, что ходящий по улочкам динозавр — это аниматор. В какой-то момент она захотела прокатиться на аттракционе. Навка не побоялась вместе с ней сесть в кресло и на большой скорости спуститься вниз.

«Наш с Надей любимый парк „Сказка“!!! Тот счастливый момент, когда ты одновременно можешь побыть и взрослой ответственной мамой, поддержав своего ребенка, чтобы было не так страшно… И порадовать своего внутреннего ребенка!», — поделилась спортсменка.

Она также опубликовала видео, на котором запечатлен ее маленький подвиг. Поклонники восхитились смелостью Навки. Многие признались, что тоже любят вместе с детьми кататься на аттракционах. К слову, фигуристка вела себя спокойно, когда специальный механизм поднимал ее в воздух и резко опускал вниз. Она при этом даже улыбалась, а вот ее дочка не сдерживала эмоций и звонко визжала.

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звездные детиТатьяна Навка
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Семейная идиллия: Татьяна Навка провела с дочкой день в парке аттракционов
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