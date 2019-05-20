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Виктория Дайнеко познакомилась с голливудским кумиром Джеймсом Макэвоем

Российская певица призналась, что фанатеет от шотландского актера.

Виктория Дайнеко познакомилась с голливудским кумиром Джеймсом Макэвоем
Виктория Дайнеко / Global Look Press

В эти дни в российской столице гостят звезды мирового кинематографа — Джеймс Макэвой и Джессика Честейн. Актеры приехали в Москву на премьеру своего фильма «Люди Икс: Темный Феникс».

Встречей с любимым артистом решила похвастаться на своей странице в соцсети Instagram Виктория Дайнеко. Она призналась, что фанатеет от шотландца Макэвоя и была счастлива с ним увидеться и сделать фотографии на память.

«Вика немного фанат. Обожаю Джеймса МакЭвоя», — подписала небольшой ролик со встречи российская певица.

Поклонники честно позавидовали любимой артистке, но и порадовались за нее. Многие девушки признались, что мечтают оказаться на ее месте. Некоторые также отметили, что Дайнеко и Макэвой хорошо смотрятся вместе.

«Ух ты!!! А неплохо смотритесь», «Какие же вы красивые. Обожаю!», «Боже, как жы вам повезло. Вот это удача. Я люблю Джеймса», «Расцвела!!! А вы хорошо смотритесь вместе», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что на днях Виктория Дайнеко отмечала свой день рождения. В этот день она решила порадовать поклонников в Instagram откровенной фотографией и продемонстрировать стройную фигуру.

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Тэги:

InstagramВиктория ДайнекоДжеймс МакЭвой
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Виктория Дайнеко познакомилась с голливудским кумиром Джеймсом Макэвоем
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