Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Надежда Сысоева несколько лет строила отношения с Ильей Бачуриным. Они выглядели счастливыми и практически не отходили друг от друга. Однако в начале года появились слухи, что влюбленные расстались. Комментировать подобную информацию они отказались, но вместе их больше так никто и не видел. Вскоре после этого актриса провела время в Таиланде в гордом одиночестве, но зато она вязала с собой несколько комплектов бикини.

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А на днях Сысоева приехала в Ташкент. Скорее всего ей нужно решить рабочие дела в столице Узбекистана. Однако девушка не упустила возможности и отдохнуть. В соцсети актриса поделилась снимками, на которых запечатлена в красном слитном купальнике. В кадре она сидит на кромке бассейна и ест клубнику. Надежда сообщила, что решила полакомиться ягодой на завтрак.

На еще одном снимке артистка запечатлена спиной к камере. Она демонстрирует не только стройные ноги, но и осиную талию. Поклонники остались в восторге от фигуру Сысоевой. «Ох, эти ноги», «Какая конфетка, просто красотка», «Обалдеть, вот это огонь», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые все же считают, что девушке нужно больше есть, так как она хоть и выглядит подтянутой, но при этом уж слишком худая.

К слову, в Ташкент Сысоева приехала не одна. В бассейне был замечен с ней шоумен Евгений Бороденко, который также участвует в шоу Comedy Woman. Скорее всего ребята находятся на гастролях, но не исключено, что они просто решили провести время вместе.