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Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию в мини-платье

Балерина показала куст сирени, который она посадила сама.

Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию в мини-платье
Анастасия Волочкова / Global Look Press

На днях Анастасия Волочкова вернулась с очередного отдыха на Мальдивах, откуда она не переставала радовать своих подписчиков многочисленными фотографиями в купальниках и не только.

Не успела балерина акклиматизироваться, как она устроила новую фотосессию — на этот раз в своем роскошном доме и в саду.

Волочкова предстала на снимках в коротком платье, не скрывающем ее стройных ног. На первой серии кадров она позировала фотографу на фоне роскошного букета, который ей подарил возлюбленный при встрече в аэропорту.

«Уютная и в то же время царственная атмосфера моего дома и его пространства дарит неповторимые эмоции», — подписала снимки на личной странице в Instagram Волочкова.

На следующей фотографии Анастасия выбрала уже другую локацию для съемок — в саду. На снимке балерина держит в руках ветку сирени и наслаждается его запахом. Волочкова также рассказала подписчикам, что куст она посадила сама несколько лет назад, когда только переехала в дом.

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Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию в мини-платье
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