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Брэдли Купера заметили в компании таинственной блондинки

Поклонники разочарованы выбором актера. Другие подозревают, что на кадры попал вовсе не звезда «Мальчишника в Вегасе», а его двойник.

Брэдли Купера заметили в компании таинственной блондинки
Брэдли Купер. фото: globallook.com

На прошлой неделе в СМИ попала информация, что Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером после почти четырех лет отношений. Поклонники были раздосадованы такой новостью, хоть сами влюбленные еще не подтвердили эти слухи. У них подрастает дочь Лея. Если модель и актер все же предпочтут не продолжать отношения, то им придется определиться, у кого будет жить их наследница и кто будет выплачивать алименты.

Фанаты винили в Леди Гагу в том, что она разрушила идиллию в семье актера. Однако инсайдеры утверждали, что Купер и Шейк слишком много работают, что и послужило причиной для разрыва отношений. Примечательно, что на фоне этих событий мужчину, очень похожего на Купера, засняли на камеру телефона с таинственной блондинкой. Мужчина был запечатлен с девушкой, когда выходил из автомобиля. При этом он нес сумочку своей избранницы и держал ее за руку.

фото: кадр из видео на youtube.com

Осталось неизвестным, кто сопровождал Купера. Пользователи Сети были огорчены выбором актера. Они считают, что блондинка и в подметки не годится Шейк. Другие уверены, что на фото не актер, а похожий на него мужчина. Звезда фильма «Мальчишник в Вегасе» пока не прокомментировал слухи о новом романе, пишет издание «СтарХит».

Добавим, что накануне Шейк засняли с дочкой у торгового центра в Лос-Анджелесе. Супермодель порадовала себя обновками, а также сводила наследницу на развивающие занятия, где малышка Лея рисовала. При этом Купер рядом с ней так и не был замечен. Этот факт еще сильнее расстроил фанатов пары.

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Брэдли Купера заметили в компании таинственной блондинки
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