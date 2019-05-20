НОВОСТИ

Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге

Олимпийская чемпионка старается не унывать.

Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге
Татьяна Тотьмянина / Global Look Press

Два года назад олимпийская чемпионка Тотьмянина получила серьезный перелом ноги во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха, после чего ей предстояла долгая реабилитация.

В начале мая спортсменка похвасталась, что впервые за полтора года отправилась в отпуск без костылей — Татьяна ездила в Арабские Эмираты.

Однако в этот раз Тотьмянина поделилась с подписчиками в соцсети Instagram уже не такой радостной новостью — ее готовят к очередной операции на ноге. Отметим, что это уже второе хирургическое вмешательство для спортсменки в 2019 году. Первую операцию она перенесла в начале года.

«Помру как новенькая», — с юмором подписала Татьяна короткий видеоролик, на котором врачи готовят ее к хирургическому вмешательству.

Поклонники пожелали любимой спортсменке крепкого здоровья и скорейшего восстановления после травмы. Многие также попросили ее не шутить про смерть.

«Таня, мы вас любим!!! Живите 100 лет!!!», «Не шутите так… Подруга у меня тоже так шутит», «Здоровья!!!», «Что с Вами случилось? Живите, пожалуйста!!! Не надо думать о таких вещах даже! Все подлечат и будете опять порхать!», «Не нужно таких слов говорить», — отметили подписчики в комментариях.

Вам может быть интересно:

Ольга Орлова отказывается от бургеров, чтобы выйти замуж Тренировка и чай на Патриарших: Валерия показала свое «идеальное воскресенье» Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядов

Тэги:

Instagramоперацияоперация на ногеТатьяна Тотьмянина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге
Интересно?
Поделись с друзьями: