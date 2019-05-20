Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге

Два года назад олимпийская чемпионка Тотьмянина получила серьезный перелом ноги во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха, после чего ей предстояла долгая реабилитация.

В начале мая спортсменка похвасталась, что впервые за полтора года отправилась в отпуск без костылей — Татьяна ездила в Арабские Эмираты.

Однако в этот раз Тотьмянина поделилась с подписчиками в соцсети Instagram уже не такой радостной новостью — ее готовят к очередной операции на ноге. Отметим, что это уже второе хирургическое вмешательство для спортсменки в 2019 году. Первую операцию она перенесла в начале года.

«Помру как новенькая», — с юмором подписала Татьяна короткий видеоролик, на котором врачи готовят ее к хирургическому вмешательству.

Поклонники пожелали любимой спортсменке крепкого здоровья и скорейшего восстановления после травмы. Многие также попросили ее не шутить про смерть.

«Таня, мы вас любим!!! Живите 100 лет!!!», «Не шутите так… Подруга у меня тоже так шутит», «Здоровья!!!», «Что с Вами случилось? Живите, пожалуйста!!! Не надо думать о таких вещах даже! Все подлечат и будете опять порхать!», «Не нужно таких слов говорить», — отметили подписчики в комментариях.