Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним красавцем-сыном

Звезда 90-х Памела Андерсон (Pamela Anderson) всегда привлекала внимание мужчин эффектной внешностью. Неудивительно, что за ее плечами четыре брака. В прошлом году женщина закрутила роман с футболистом сборной Франции Адилем Рами. Никто не верил в серьезность намерений 33-летнего спортсмена, но он в итоге сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

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Сейчас в Каннах большое скопление звезд из-за кинофестиваля. Не могла пропустить это событие и Памела. 51-летняя артистка посетила вечеринку журнала Vanity Fair и ювелирного бренда Chopard. Гостями этого мероприятия стали Приянка Чопра и Ник Джонас, Дита фон Тиз, Сальма Хаек с мужем Франсуа-Анри Пино, Квентин Тарантино, Роберт Паттинсон и Антонио Бандерас. К слову звезда «Спасателей Малибу» тоже пришла не одна. Ее сопровождал 22-летний сын Брэндон Томас Ли.

Андерсон выбрала для светского раута черное полупрозрачное платье с глубоким декольте. Ее наследник выбрал черный костюм, рубашку в тон и бабочку. Поклонники поразились тому, каким он вырос красавцем. Напомним, что его отцом является рок-музыкантом Томми Ли, с которым Памела прожила три года. Также у Брэндона есть 21-летний брат Дилан Джаггер Ли.

Отметим, что знаменитая блондинка на следующий день появилась в Париже со своим молодым возлюбленным. Она сопровождала Адиля на церемонии вручения премии UNFP Trophy. Они прошлись по красной дорожке, с удовольствием позировали фотографам и даже публично поцеловались. Напомним, что влюбленные расстались перед Новым годом, но уже в марте возобновили свои отношения.