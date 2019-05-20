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Бывший участник Евровидения Петр Налич собирает деньги на новый альбом

Музыкант обратился к поклонникам.

Бывший участник Евровидения Петр Налич собирает деньги на новый альбом
Петр Налич / www.instagram.com/peter_nalitch/

В эти дни как никогда актуально обсуждение тем, связанных с Евровидением, его итогами и участием российских исполнителей в конкурсе в разные годы. В 2019-м нашу страну на главном европейском музыкальном состязании представил Сергей Лазарев — он занял почетное третье место.

В 2010 году Россию это был музыкальный коллектив Петра Налича. Команда вышла на сцену Евровидения с лирической балладой Lost and Forgotten. Налича на конкурс в Осло отправили российские телезрители по итогам национального отбора.

Автор хита «Гитар» и его коллектив успешно выступили в полуфинале и пробились в финал Евровидения, однако по итогам голосования им удалось занять лишь 11-е место.

Налич продолжает записывать новые песни и выступать, однако в последние годы о нем практически ничего не слышно в прессе. На днях музыкант обрадовал своих поклонников — к выпуску готовится новый альбом под названием Bom Bom. Он также объявил на своей странице в Instagram о старте сбора средств на запись пластинки.

«И вот снова! Мы собираем деньги на новый альбом! На сей раз с помощью soundreliz. Альбом будет называться Bom Bom», — написал Налич.

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Тэги:

альбомденьгиЕвровидениеПетр Налич
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Бывший участник Евровидения Петр Налич собирает деньги на новый альбом
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