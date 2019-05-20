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Звезда сериала «ЧОП» Сергей Степин тайно сделал ДНК-тест на отцовство

Актера стал преследовать мужчина, который заверил, что является любовником его жены.

Звезда сериала «ЧОП» Сергей Степин тайно сделал ДНК-тест на отцовство
Сергей Степин. фото: eastnews.ru

Сергей Степин является российским актером театра и кино. Популярность ему принесла роль Льва Борисовича в рейтинговом комедийном сериале «ЧОП». Близкие отзываются о Сергее как о семейном человеке, который любит проводить время с детьми. Недавно выяснилось, что уже полгода актера преследует рабочий из Твери Сергей Гудзь. Он настаивает, что жена артиста Наталья — его любовница. Более того, мужчина уверен, что шестилетний сын звезды является его наследником.

Степин заподозрил супругу в неверности. Он узнал, что она виделась с этим мужчиной. Артист вызвал женщину пройти проверку на детекторе лжи. Также он тайно сделал ДНК-тест на отцовство. Гудзь заверил, что хочет по-мужски поговорить со своим тезкой.

«Мирону есмь лет и это мой ребенок. Посмотрите, как он на меня похож. Я объясню, как это получилось. Мы с Наташей знакомы с 86 года. Мы дружили. Мне было 16 лет, а ей 17 или 18. Мы встречались, она отправила меня в армию. Она обещала ждать меня, но не дождалась. Когда я служил, то она написал мне, что вышла замуж», — рассказал Сергей.

По словам героя, в 2012 году у него снова завязались отношения с Натальей. Он заверил, что не знал о романе избранницы с Степиным, а спустя время, когда они расстались, Гудзь выяснил что у его возлюбленной родился сын. Сделав определенные подсчеты, мужчина заподозрил, что ребенок его наследник.

Гудзь уверен, что жена актера родила ребенка от него. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Когда в студии появился Степин, то едва смог сдержать эмоции. Актер заявил, что уже сделала ДНК-экспертизу. «Я абсолютно доверяю Наталье и люблю этого человека», — подчеркнул он. Артист был поражен поведением Гудзя. По его словам, мужчина даже позвонил его дочери и ей рассказал о своих подозрениях и романе с его женой.

Эксперты задали несколько вопросов предполагаемому любовнику Натальи. Оказалось, что он действует не из любви, а из ненависти к бывшей возлюбленной. Сергей хочет ей отомстить и разрушить ее брак.

Стеин едва смог сдержать эмоции. фото: кадр из передачи «На самом деле»

В студии появилась и сама Наталья. Сначала она заверяла, что видела Гудзю один раз, но в итоге выяснилось, что они встречались и позже у них закрутился роман. Ведущему Дмитрию Шепелеву осталось лишь озвучить результаты генетической экспертизы. «Вероятность того, что Сергей Степин и Мирон являются отцом и сыном составляет 99, 9%», — произнес он. Гудзя заверил, что этого не может быть, а Степин пустил скупую мужскую слезу. Эксперты поспешили озвучить результаты проверки на полиграфе. Выяснилось, что за последние 20 лет Наталья не состояла в интимных отношениях с Гудзем.

Наталья с сыном. фото: кадр из передачи «На самом деле»

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Передача "На самом деле"Сергей Степин
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Звезда сериала «ЧОП» Сергей Степин тайно сделал ДНК-тест на отцовство
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