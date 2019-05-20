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Агент Бузовой прокомментировал ее возможное участие в Евровидении-2020

В Сети уже начались дискуссии о будущем участнике.

Агент Бузовой прокомментировал ее возможное участие в Евровидении-2020
Ольга Бузова / Global Look Press

В субботу, 18 мая, в Тель-Авиве состоялся финал Евровидения-2019. Победителем, как известно, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

Наш Сергей Лазарев, как и три года назад, стал только третьим — и то лишь благодаря голосам телезрителей. Судьи европейских стран посчитали, что российский артист с песней Scream достоин лишь девятого места.

В начале 2019 года помимо Лазарева претендентами на поездку в Тель-Авив также были Ольга Бузова и Александр Панайотов. По крайней мере, активно ходили слухи, что кто-то из этих артистов может представить Россию на конкурсе в Израиле. Однако в итоге на Евровидение поехал Лазарев и несмотря ни на что выступил достойно, заняв место в тройке лидеров.

Меньше двух суток прошло с финала Евровидения-2019, а в Сети уже начали обсуждать того, кто может поехать на конкурс от нашей страны в следующем году.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с представителем Ольги Бузовой Антоном Богословским. По его словам, если такое предложение артистке поступит, то его обязательно рассмотрят.

«Мы еще от этого Евровидения не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим», — отметил Богословский.

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Агент Бузовой прокомментировал ее возможное участие в Евровидении-2020
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