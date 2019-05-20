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Ведущего реалити-шоу «Опасные связи» Карена Кочаряна избили в центре Москвы

Инцидент произошел после того, как мужчина завершил очередное расследование.

Ведущего реалити-шоу «Опасные связи» Карена Кочаряна избили в центре Москвы
Карен Кочарян. фото: кадр из передачи "Опасные связи"

Карен Кочарян выбрал профессию ведущего, не подозревая, чем это для него обернется. Мужчина ведет реалити-шоу «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!». Он расследует измены и выводит неверных партнеров на чистую воду. После съемок очередного выпуска Карен оказался в больнице. К редактором передачи обратилась девушка, которая заподозрила возлюбленного в предательстве. Специалистам шоу удалось доказать неверность мужчины, уличив его в измене.

Герой проекта оказался к этому не готов. Он не подозревал, что его интрижку раскроют и предадут огласке. Мужчина пришел в ярость и сначала пытался добраться до компрометирующих его плеток, а потом напал на Карена. Помочь ведущему было некому, так как съемочная группа тогда уже покинула одну из столичных улиц, где проходили съемки. В итоге мужчина ударил Кочаряна монтировкой по руке, что спровоцировало перелом лучевой кости.

После этого инцидента ведущий обратился в больницу, где его осмотрели врачи и наложили гипс на его руку. Примечательно, что даже после такого неприятного случая Карен готов и дальше работать в это сфере и разоблачать людей.

«Как говорится, против лома нет приёма. Герои, как известно, иногда кончают плохо! Так что я ещё легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях. И это не самое страшное!», — поделился мужчина.

Карену повредили руку. фото: пресс-служба телеканала «Че!»

Он отметил, что человек, напавший на него, в итоге успокоился. Ведущий рад, что кроме него никто не пострадал. Поклонники надеются, что теперь Кочарян будет вести себя осторожнее и возможно немного снизит активность, чтобы не подвергать себя риску. Добавим, что такие случаи не редкость, когда речь идет о подобных провокационных программах. Напомним, что в прошлом году было совершено покушение на известного ведущего реалити «Решала» Влада Чижова.

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Карен Кочарянпередача "Опасные связи"происшествия со звездами
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Ведущего реалити-шоу «Опасные связи» Карена Кочаряна избили в центре Москвы
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