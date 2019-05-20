Музыкальный критик Сергей Соседов назвал итоги Евровидения «криминалом»

Российский музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что победители минувшего Евровидения были известны заранее. Эксперт уверяет, что аналогичная практика, к сожалению, имеется на всех музыкальных конкурсах. Причем не только заграничных. Совсем недавно россияне увидели примеры аномального голосования на шоу «Голос. Дети».

«Видимо на всех конкурсах и везде найдете накрутки голосов: боты проплаченные, дополнительные карты. Видимо на Евровидении та же ситуация. Это к гадалке не ходи», — заявил Соседов.

Песня исполнителя из Нидерландов хорошая, но не выдающаяся. Куда больше очков, по мнению Соседова, должен был заработать азербайджанец. Не исключено, что победитель был выбран еще до старта мероприятия, а потом оставалось только подтянуть нужное число голосов. В пользу этой версии говорит и то, что букмекеры заранее принимали ставки на победу Дункана Лоуренса.

Критик напомнил, что аналогичная ситуация была 10-12 лет назад, тогда на конкурсе отдали победу певице из Германии, которую сейчас уже никто не помнит. Кстати, второе место Италии у Соседова тоже вызвало сомнения, сообщает телеканал 360

Напомним, победителем международного конкурса был признан исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. Но спустя сутки стала появляться информация, что его могут лишить первого места, так как певец нарушил регламент конкурса. Композиция исполнителя оказалась не новой, а звучала еще в 2017 году. Тем не менее, официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман сообщил, что отменять итоги не будут, пишет сайт argumenti.ru.

Российский продюсер Виктор Дробыш и вовсе намерен подать на Европейский вещательный союз в суд. Поводом для этого стала ситуация с голосованием Белоруссии на Евровидении. К слову, конкурсанта от этой страна стала в итоге лишь 25-ой. Исполнитель от России Сергей Лазарев почетное занял третье место.