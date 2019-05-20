Новый выход: Мерьем Узерли появилась на Каннском кинофестивале в платье с глубоким декольте

35-летняя Мерьем Узерли, сыгравшая одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век», стала гостьей Каннского кинофестиваля. Ранее на красной дорожке актриса уже позировала в вечернем платье алого оттенка с объемной юбкой, также девушка примеряла серебристое платье-бюстье со шлейфом. На днях Мерьем опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором она запечатлена в наряде «винного» оттенка с пышными рукавчиками.

Свои локоны актриса оставила распущенными, добавив к образу ожерелье, которое подчеркнуло линию декольте, и серьги.

«Великолепная», «Королева», «Султанша, любимая Хюррем», «А где Сулейман?!», «Хороша, очень красивая и цвет подобран верно, вам очень идет», — такие комментарии появились под фото Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после того, как актриса покинула проект, ее место на съемочной площадке заняла 53-летняя Вахиде Гердюм. Именно она сыграла роль Хюррем султан, которая ранее принадлежала Мерьем Узерли.