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Наталья Рудова провела пять часов в полиции из-за навязчивого поклонника

Актриса стала жертвой преследователя.

Наталья Рудова провела пять часов в полиции из-за навязчивого поклонника
Наталья Рудова / www.instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова сообщила об инциденте, который произошел с ней в минувшие выходные. Так, актрисе пришлось провести в отделении полиции пять часов из-за слишком навязчивого поклонника.

Звезда призналась, что таинственный фанат преследует ее уже несколько месяцев. Сначала мужчина пытался настойчиво ухаживать, а затем, не получив желаемого, стал угрожать. Маньяк, как называет его сама Рудова, стал о ней все: где она живет, на чем ездит, где проводит свободное время. Впрочем, это не так тяжело вычислить, учитывая то, что Наталья подчас сама рассказывает об этом в социальных сетях.

По словам актрисы, никакого физического вреда мужчина ей не причинил, однако очень напугал. Тем временем, в полиции отказались привлекать поклонника к уголовной ответственности.

«К сожалению, у нас нет таких законов. Надеюсь, хотя бы в «дурке» чувака оставят», — приводит слова Рудовой журнал «7 дней».

Как отмечает издание, благодаря помощи юристов Наталья все-таки смогла добиться того, чтобы мужчину отправили на освидетельствование к психиатру.

Напомним, недавно актриса показала фото в купальнике и передала поклонникам привет «от целлюлитных артисток».

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Наталья Рудова провела пять часов в полиции из-за навязчивого поклонника
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