Кейт Миддлтон выбрала модные брюки-кюлоты для похода на фестиваль цветов

Внимание к Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) уменьшилось с того момента, как в королевской семье появилась Меган Маркл. Год назад американская звезда стала женой принца Гарри, а буквально пару недель назад она впервые стала мамой, подарив своему избраннику сына Арчи. Долгое время ходили слухи, что Кейт и Меган враждуют, но теперь между герцогинями воцарились теплые отношения. Как известно, Миддлтон растит троих детей, поэтому может поделиться с родственницей ценными советами.

больше по теме Кейт Миддлтон и принц Уильям показали годовалого сына Луи Артура Чарльза Герцогиня Кембриджская вместе со своей семьей приняла участие в новой фотосессии.

Пока Маркл наслаждается материнством, избранница принца Уильяма проанонсировала старт садовой выставки Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show, которая пройдет с 21 по 25 мая в Лондоне, в саду Челси. Супруги устроили романтичную фотосессию и впервые за долгое время показали младшего сына Луи. Позже герцогиня Кембриджская встретилась с участниками цветочного фестиваля, детьми и официальными лицами. Для появления на публике Миддлтон выбрала по-настоящему аристократический образ.

Она была облачена в песочные кюлоты. Такие укороченные штаны раньше носили только аристократы. Они дополняли их чулками и башмаками с пряжками. Кэтрин дополнила наряд кружевной блузой и белыми кедами. Но не всем поклонникам понравился ее комплект. Некоторые сочли его странным.

Возлюбленная принца Уильяма считает, что родителям обязательно нужно проводить время с детьми на природе. «Недавно я узнала потрясающий факт: 90 процентов нашего разума формируется в возрасте до пяти лет. То есть все, что ребенок узнает в раннем возрасте, потом влияет на всю его жизнь», — поделилась герцогиня, пишет Daily Mail. Именно по этому она привлекла к работе над ландшафтом сада «Возрождение природы» своих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и даже принца Луи.