«Хорошо, что мы с тобой родились»: Подольская празднует 37-летие вместе с сестрой-двойняшкой

Наталья Подольская скоро отпразднует годовщину свадьбы с Владимиром Пресняковым. Они состоят в браке почти девять лет и воспитывают сына Артемия. Совсем недавно влюбленные провели время на Маврикии. Певица с удовольствием делилась снимками, на которых демонстрировала стройную фигуру в ретро-купальниках, которые стали трендом сезона.

На днях Подольская вернулась домой. Она решила отметить день рождения в привычной обстановке. Это утро стала для нее радостным: ее прибежал первым поздравить сын, а также племянники, так как 37-летие отмечает и ее сестра-двойняшка Юлиана. В соцсети артистка поделилась трогательным фото. В кадре именинницы лежат на кровати в пижамах вместе с малышами.

«Хорошо , что мы с тобой родились!!! И не важно сколько лет назад, ведь главное, что вместе!!! А теперь нас наши карапузы поздравляют с самого утра. Спасибо нашим маме с папой за жизнь и за то, что воспитали и вырастили», — написала Наталья.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они также присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как девушки похожи друг на друга. Если бы не цвет волос, то их легко можно было бы перепутать.

Как оказалось, трехлетний Артемий прочитал для мамы стихотворение, заверив, что она самая лучшая. Это, конечно, растрогало певицу. К слову, Юлия тоже поздравила свою сестру. «Нет лучшего подарка от жизни, чем иметь сестру», — поделилась она в своем посте.