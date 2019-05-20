НОВОСТИ

«Хорошо, что мы с тобой родились»: Подольская празднует 37-летие вместе с сестрой-двойняшкой

Певица отметила, что первыми их поздравили дети.

«Хорошо, что мы с тобой родились»: Подольская празднует 37-летие вместе с сестрой-двойняшкой
Наталья Подольская. фото: globallook.com

Наталья Подольская скоро отпразднует годовщину свадьбы с Владимиром Пресняковым. Они состоят в браке почти девять лет и воспитывают сына Артемия. Совсем недавно влюбленные провели время на Маврикии. Певица с удовольствием делилась снимками, на которых демонстрировала стройную фигуру в ретро-купальниках, которые стали трендом сезона.

На днях Подольская вернулась домой. Она решила отметить день рождения в привычной обстановке. Это утро стала для нее радостным: ее прибежал первым поздравить сын, а также племянники, так как 37-летие отмечает и ее сестра-двойняшка Юлиана. В соцсети артистка поделилась трогательным фото. В кадре именинницы лежат на кровати в пижамах вместе с малышами.

«Хорошо , что мы с тобой родились!!! И не важно сколько лет назад, ведь главное, что вместе!!! А теперь нас наши карапузы поздравляют с самого утра. Спасибо нашим маме с папой за жизнь и за то, что воспитали и вырастили», — написала Наталья.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они также присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как девушки похожи друг на друга. Если бы не цвет волос, то их легко можно было бы перепутать.

фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Как оказалось, трехлетний Артемий прочитал для мамы стихотворение, заверив, что она самая лучшая. Это, конечно, растрогало певицу. К слову, Юлия тоже поздравила свою сестру. «Нет лучшего подарка от жизни, чем иметь сестру», — поделилась она в своем посте.

Вам может быть интересно:

Сын Подольской и Преснякова обрадовал родителей в отпуске «Очень на любителя»: Наталья Подольская ответила на критику фигуры новым снимком Поклонники обеспокоены излишней худобой Натальи Подольской

Тэги:

звездные семьиНаталья Подольская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Хорошо, что мы с тобой родились»: Подольская празднует 37-летие вместе с сестрой-двойняшкой
Интересно?
Поделись с друзьями: