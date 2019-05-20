Муцениеце разрешает сыну прогуливать школу ради общения с отцом

Агата Муцениеце познакомилась с Павлом Прилучным на съемочной площадке «Закрытой школы». В 2011 году они тайно поженились и теперь счастливы в браке. У них подрастают наследники: трехлетняя Мия и шестилетний Тимофей. В сентябре прошлого года сын пары пошел в первый класс.

Супруги не скрывают, что иногда ссорятся. В прошлом году они даже чуть не расстались, но в итоге поняли, что не могут друг без друга. По словам Агаты, она миллион раз хотела уйти от возлюбленного, но в итоге любовь одерживала верх.

Ранее Прилучный признался, что мечтает о третьем ребенке. Его жена не против стать многодетной мамой, но пока она предпочла сосредоточиться на карьере. К тому же девушка считает, что актеру просто нравится, как она выглядит будучи беременной. Несмотря на загруженные графики, влюбленные всегда уделяют время детям. «У нас с Пашей есть выходные, которые мы посвящаем Мие и Тимоше», — пояснила Муцениеце. Она с гордость поведала, что их сын уже ходит в нулевой класс.

По словам артистки, если Прилучный долго работает без выходных и ближайший уикенд выпадает на будний день, то она позволяет Тимофею прогулять школу, чтобы он провел с родителями весь день.

«Сейчас хорошая погода и мы жарим шашлыки, играем, гуляем по поселку. На самом деле найти время на детей несложно», — высказалась Агата.

Также она затронула и тему воспитания малышей. Актриса призналась, что у них в семье есть правило: «Если один из родителей что-то запретил, второй не выступит хорошим полицейским и не разрешит это обратно». По мнению Муцениеце, свое недовольство чем-либо можно высказать наедине друг другу. Она добавила, что в глазах детей родители должны быть равны. Однако одно разделение звездной семье все же есть. Агата считается главной по кухне, так как любит готовиться, а Павел — по машинам, пишет Woman.ru.