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Экс-мужу Собчак приписывают роман с замужней актрисой

Светская львица путешествует по миру и строит карьеру, а Виторган все чаще появляется в компании Агнии Кузнецовой.

Экс-мужу Собчак приписывают роман с замужней актрисой
Максиму Виторгану приписывают новый роман ФОТ: www.instagram.com/mvitorgan

Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак стал, пожалуй, еще популярнее, чем был. Теперь за личной жизнью актера следят особенно внимательно. Если Ксения регулярно делится новыми событиями, много путешествует и бывает замечена в компании режиссера Константина Богомолова, то Виторган все чаще старается проводить время с сыном Платоном и друзьями.

Накануне актер опубликовал кадры, где он запечатлен в компании Евгения Стычкина, Виктории Исаковой, Агнии Кузнецовой и других. В приложении Stories появилось несколько отдельных совместных снимков Виторгана и Кузнецовой, подпись гласит: «Красавица и чудовище».

Актриса рассказала, что май – это ее любимый месяц сразу по нескольким причинам.

«Я всегда влюбляюсь в мае, все мечты сбываются в мае, у моей мамы день рождения в мае, в мае жду – скорее бы лето…» – написала в своем аккаунте Кузнецова.

Это сообщение заставило многих проанализировать ситуацию и задуматься: а не начало ли это  романтических отношений? Другие пользователи резонно указывают: актриса замужем. Но на снимке с Виторганом обручального кольца на пальце Кузнецовой нет, уверяет издание Dni.ru.


Надо сказать, что поклонницы позитивно восприняли новость о расставании Виторгана и Собчак. За сердце завидного жениха развернулась настоящая война. Подписчицы регулярно оставляют в комментариях предложения руки и сердца. Пока же актер не спешит бросаться с головой в новые отношения, или же старается их не афишировать, сообщает Пятый канал.

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Экс-мужу Собчак приписывают роман с замужней актрисой
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