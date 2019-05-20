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Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой

Мероприятие прошло в одном из московских ресторанов.

Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой
День рождения Эммы Салимовой / www.instagram.com/ann_semenovich/

В минувшие выходные столичный бомонд гулял на дне рождении известного дизайнера Эммы Салимовой. Ей исполнилось 49 лет. Торжественное мероприятие проходило в одном из известных московских ресторанов.

Среди гостей оказались такие знаменитости, как Анна Семенович, Валерия, Катя Лель, Ольга Орлова, Юлия Барановская, Эвелина Бледанс и многие другие.

Валерия надела на мероприятие нежный наряд пастельных тонов и дополнила утонченный образ белой сумочкой от Chanel. На своей странице в Instagram 51-летняя певица поблагодарила Салимову за прекрасный праздник.

Ольга Орлова выбрала роскошный белый пиджак от Chanel и завершила образ массивными ювелирными украшениями.

Катя Лель также решила надеть белое.

Анна Семенович отдала предпочтение красному. Она появилась на дне рождении у дизайнера в бархатном платье и нюдовых лодочках.

Судя по фотографиями с мероприятия, звезды российского шоу-бизнеса отлично провели время на дне рождении Эммы Салимовой.

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Тэги:

Анна СеменовичВалериядень рожденияКатя ЛельОльга ОрловаЮлия Барановская
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Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой
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