Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой

Мероприятие прошло в одном из московских ресторанов.

В минувшие выходные столичный бомонд гулял на дне рождении известного дизайнера Эммы Салимовой. Ей исполнилось 49 лет. Торжественное мероприятие проходило в одном из известных московских ресторанов.

Среди гостей оказались такие знаменитости, как Анна Семенович, Валерия, Катя Лель, Ольга Орлова, Юлия Барановская, Эвелина Бледанс и многие другие.

Валерия надела на мероприятие нежный наряд пастельных тонов и дополнила утонченный образ белой сумочкой от Chanel. На своей странице в Instagram 51-летняя певица поблагодарила Салимову за прекрасный праздник.

Ольга Орлова выбрала роскошный белый пиджак от Chanel и завершила образ массивными ювелирными украшениями.

Катя Лель также решила надеть белое.

Анна Семенович отдала предпочтение красному. Она появилась на дне рождении у дизайнера в бархатном платье и нюдовых лодочках.

Судя по фотографиями с мероприятия, звезды российского шоу-бизнеса отлично провели время на дне рождении Эммы Салимовой.