«Точно, метко, лаконично!»: Шукшина поддержала Михалкова, раскритиковавшего телешоу

Актриса Мария Шукшина выразила слова поддержки режиссеру Никите Михалкову, который не так давно раскритиковал телевизионные шоу. По его словам, чем больше в них грязи, тем быстрее путь к славе.

«Браво, Никита Сергеевич! Я давно об этом говорю. Точно, метко, лаконично! О нашем современном ТВ и о нас с вами, как это ни печально звучит. Вернее, о том субпродукте, который из нас стараются сделать, не покладая сил ни днем, ни ночью желтые программы федеральных каналов», — сказала Мария Шукшина.

Она также отметила, что во времена ее молодости было стыдно ответить хамством на хамство в магазине или общественном транспорте. Нельзя было курить при маме. У девушек краснели щеки после первого поцелуя. Она считает, что духовная смерть гораздо страшнее физической.

Актриса утверждает, что сейчас Россия оказалась на развилке. Она считает, что на русском народе лежит благодать божия. Поэтому душа сопротивляется нечисти и мракобесию, которое навязано и проплачено из-за бугра. Также Шукшина привела цитату патриарха Алексия II, которую он сказал еще в двухтысячном году: «Мы должны осознать, что против нашего народа ведётся хорошо спланированная бескровная война, имеющая целью его уничтожить».

«А мой папа сказал: «Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы», — добавила актриса.