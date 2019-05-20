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«Купайся в любви»: Басков не забыл поздравить Кудрявцеву с 48-летием

Ведущая программы «Секрет на миллион» вместе с близкими отдыхает в Майами.

«Купайся в любви»: Басков не забыл поздравить Кудрявцеву с 48-летием
Лера Кудрявцева и Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

Пока Лера Кудрявцева с семьей отдыхает в Майами ее место в качестве ведущей шоу «Звезды сошлись» временно заняла экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. В своем микроблоге она опубликовала кадр со съемочной площадки, отметив, что за друга можно и поработать.

К слову, 19 мая Лера Кудрявцева отметила 48-й день рождения. Не забыл поздравить именинницу и «Золотой голос России» Николай Басков, который пожелал телеведущей семейного счастья и любви.

«Моя дорогая от всего сердца с Днем Рождения!! Будь здорова, счастлива, купайся в любви и семейном счастье. Оставайся всегда такой же красивой и безупречной на долгие годы», — отметил певец, показав совместное фото с Кудрявцевой.

К слову, в эфире одного из выпусков программы «Звезды сошлись» на НТВ телеведущая заявила, что никогда бы не смирилась с изменой любимого мужчины и сразу бы подала на развод. Вместе с хоккеистом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева воспитывает дочку Марию, девочка появилась на свет в августе 2018 года. Спустя несколько недель после родов возлюбленная спортсмена в качестве ведущей приняла участие в сочинском фестивале «Новая волна».

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«Купайся в любви»: Басков не забыл поздравить Кудрявцеву с 48-летием
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