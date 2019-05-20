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Именами героев из «Игры престолов» называют новорожденных по всему миру

Наиболее популярными вариантами на данный момент стали — Арья и Кхалиси.

Именами героев из «Игры престолов» называют новорожденных по всему миру
Фото: Globallookpress.com

Популярность сериала «Игра престолов» зашла настолько далеко, что родители начали называть детей в честь героев любимого шоу. Наиболее популярными вариантами стали — Арья и Кхалиси.

Что думает по этому поводу исполнительница роли Арьи Мэйси Уильямс пока неизвестно, однако актриса, сыгравшая Кхалиси, Эмилия Кларк, кажется, совершенно не возражает против того, чтобы девочки носили имя ее персонажа.

В интервью журналу The New Yorker звезда экрана заявила, что сейчас выбор имени выглядит безусловно странным, однако пройдет время, и оно будет звучать просто немного экзотически.

На замечание журналиста, что ее героиня в последних сериях показала себя не с лучшей стороны, Эмилия возразила, что это не делает ее плохим человеком.

Фото: Globallookpress.com
Фото: Globallookpress.com

«Это не лишает ее силы — это не лишает ее способности быть сильной женщиной. После просмотра последнего эпизода можно понять, что события вынудили ее поступить совершенно определенным образом. Я думаю, что многие готовы разделить ее позицию, ведь она всего лишь человек со всеми слабостями», – заявила Кларк.

Она также подчеркнула, что герои шоу не будут так популярны, как сегодня, спустя годы.

«Все забудется через минуту! Вы знаете, люди просто скажут: «О, какое необычное имя, какое сказочное». И ребенок ответит: «Да, да. Моим родителям просто очень понравилось, как оно звучит», – заключила она.

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Именами героев из «Игры престолов» называют новорожденных по всему миру
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