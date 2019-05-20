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«Мы как Дейенерис и Джон Сноу»: Муцениеце призналась в любви Прилучному

Актриса дала большое интервью, в котором назвала любовь проклятием.

«Мы как Дейенерис и Джон Сноу»: Муцениеце призналась в любви Прилучному
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. фото: eastnews.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный состоят в браке почти восемь лет. У них подрастают дети: трехлетняя Мия и шестилетний Тимофей. Несмотря на то, что влюбленные часто демонстрируют семейную идиллию, год назад они чуть не расстались. Позже актриса пояснила, что у них накопилось множество недосказанностей и недопонимания, что и стала причиной ссоры. В итоге они поняли, что все же не могут друг без друга.

То и дело Прилучный оказывается в центре скандалов. Недавно он заснул в чужой машине.  Артисту пришлось публично извиниться перед владелицей. Как оказалось, он работал над картиной «В клетке» и несколько дней провел без сна. Примечательно, что он является продюсером этой киноленты, а главную женскую роль в ней играет Муцениеце.

В интервью девушка поведала, что прошла кастинг и ее утвердили на роль. По словам Агаты, она так вжилась в роль, что стала нецензурно выражаться. На ее отношения с Павлом съемки никак не повлияли.

«Паша главный не только на площадке, он главный всегда и везде — за это я его и люблю, хоть и нередко протестую. Мы как Дейенерис и Джон Сноу: она главная, при этом делает то, что хочет он. Вот и я ужасная бунтарка, но Паша умеет сделать так, что он остается главным. И это круто, ведь я все-таки ЗАмужем», — поделилась звезда.

По словам Муцениеце, раньше мужчины под нее прогибались, поэтому она теряла к ним интерес. Прилучный же ей не уступает, хотя сама актриса привыкла быть бунтаркой. Девушка уверена, что давно рассталась бы с мужем, поддавайся он на ее провокации. Она не стала скрывать, что миллион раз хотела уйти от Павла, но так и не пошла на это. «Когда ты любишь человека, это как проклятие. Ты не можешь уйти. Даже если очень хочешь», — добавила знаменитость, пишет Woman.ru.

Девушка рассказала, что они с мужем настоящие романтики. Супруги часто ходят на свидания и устраивают романтические вечера.

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Агата МуцениецеПавел Прилучный
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«Мы как Дейенерис и Джон Сноу»: Муцениеце призналась в любви Прилучному
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