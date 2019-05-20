Ксения Бородина уверяет, что телепроект «Дом-2» обходится без сценариев и постановки

После конфликта с одной из участниц шоу Маргаритой Ларченко, телеведущая рассказала всю правду о проекте.

Телепроект «Дом-2» в этом году отметил юбилей – 15 лет. За это время через проект прошло огромное количество людей, которые уходили со скандалом. Недавно Ксения Бородина выгнала участницу Маргариту Ларченко за то, что она поругалась с возлюбленным в день рождения сына. После этого девушка распустила слухи, что в «Доме-2» все действия являются постановкой.

Ксения Бородина не первый раз сталкивается с подобными обвинениями. Поэтому телеведущая сделала заявление в Instagram, что в шоу «Дом-2» и «Дом-2. Спаси свою любовь» никогда не было сценариев и постановок. Подписчики телеведущей уверены, что Маргарита Ларченко мстит ей после грубого разговора.

«Просто проект вскрывает людей, и если женщина против того, чтобы ее мужчина помогал своему ребёнку, то виноваты явно не редакторы», — написала Ксения Бородина.

Телеведущая может быть недовольна участниками проекта «Дом-2», но благодаря телепередаче она сказочно разбогатела. Только с одного шоу Ксения Бородина получает полмиллиона рублей в месяц, а ведь она ещё ведёт «Перезагрузку» и передачу «Бородина против Бузовой».