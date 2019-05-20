«Ужасная несправедливость»: Чехова посетовала, что ее нижнее белье видит только зеркало

Телеведущая Анфиса Чехова в Instagram опубликовала достаточно откровенную фотографию. На снимке она в красивом нижнем белье. Звезда считает, что его в отличие от купальников почему-то принято скрывать от посторонних глаз, что в корне неправильно. Чехова посетовала, что ее белье видит только зеркало.

«Ужасная несправедливость! Моё роскошное бельё не заслужило такого затворничества! Вообще, я впервые встречаю такую форму мягкого кружевного бюста, которая так хорошо поддерживает большую грудь», — заявила она, подчеркнув свои формы.

Также телеведущая высказалась о прошедшем в Израиле Евровидении. Она считает, что канал «Россия» сильно потерял, не доверив результаты голосования объявлять ей. Звезда пошутила, что она уже выбрала подходящую локацию и подобрала нужный костюм.

Добавим, что на европейском музыкальном конкурсе российский певец Сергей Лазарев занял третье место. Он обвинил жюри в предвзятости. Кстати, три года назад у Лазарева был точно такой же результат. В следующем году на конкурс с большей долей вероятности поедет музыкант Александр Панайотов. Что касается первого места в этом году, то оно досталось певцу из Нидерландов. В стране тюльпанов и пройдет через год новое Евровидение.

Анфиса Чехова — одна из самых популярных российских телеведущих. В соцсетях она с завидной регулярностью публикует свои достаточно откровенные снимки. Огромную славу и известность ей принесла ее программа «Секс с Анфисой Чеховой». Рейтинги у этой программы буквально зашкаливали. Естественно, что огромную долю зрителей составляли представители сильного пола. Чехова была замужем за актером Гурамом Габлишвили. У них родился сын Соломон. Правда, два года назад пара распалась. Сейчас Чехова, судя по всему, одинока.