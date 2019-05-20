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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали годовалого сына Луи Артура Чарльза

Герцогиня Кембриджская вместе со своей семьей приняла участие в новой фотосессии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали годовалого сына Луи Артура Чарльза
Кейт Миддлтон (Фото: Globallookpress.com)

На страничке официального аккаунта герцога и герцогини Кембриджские в Instagram появились новые семейные снимки, которые были сделаны во время их недавней фотосессии. Принц Уильям вместе со своей возлюбленной Кейт Миддлтон проанонсировали ежегодную стар садовой выставки Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show, которая пройдет с 21 по 25 мая в Лондоне, в саду Челси.

На одном из фото 37-летняя избранница герцога Кембриджского позирует вместе с годовым сыном Луи Артуром Чарльзом, который еще в апреле отметил свой день рождения. Судя по снимкам, малыш уже вполне уверенно стоит на ножках и даже учиться бегать.

Старшие дети супругов — пятилетний принц Джордж Александр Луи, как и его его сестренка 4-летняя принцесса Шарлотта Елизавета Диана больше интересуется на прогулке ручьями и шалашами.

Пока малыши вместе с папой осматривали местный сад, их мама устроила фотосессию, устроившись на качелях-тарзанке.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонПринц Уильям
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали годовалого сына Луи Артура Чарльза
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