Писатель Захар Прилепин избил во Владивостоке поэта Спартака Голикова

Известный писатель Захар Прилепин избил дальневосточного коллегу Спартака Голикова на литературном фестивале в Приморье. Пострадавшему даже пришлось обратиться за медицинской помощью. Причиной конфликта стало то, что в соцсетях несколько дней назад Голиков разметил фотографии писателя с подписью сомнительного и оскорбительного содержания.

Кроме того, он заявил, что данный литературный фестиваль мало кому интересен. Как заявил Голиков, Прилепин и его сподвижники «кладут болт на всех приличных дальневосточных авторов вместе взятых».

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На этом Голиков не угомонился. Он сделал стикеры с изображением Прилепина. Надписи под ними цитированию не подлежат, так как там много нецензурных слов. Прилепин прочитал пост и решил разобраться в этой истории. Известно, что писатель в последний день фестиваля приехал на фабрику «Заря». Там Голиков организовал литературный блок, посвященный всероссийской акции, которая идет уже много лет, – «Ночь музеев».

После короткого разговора, как говорят очевидцы, Прилепин нанес несколько ударов своему оппоненту. Интересно, что ранее о поэте Голикове никто не слышал. Теперь же после происшествия его имя на Дальнем Востоке на слуху, сообщает портал portofranko-vl.ru.