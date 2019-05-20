Актёры «Игры престолов» разочаровались в сюжете сериала задолго до выхода финального сезона

Еще в 2015 году исполнители ролей Барристана Селми, Дорана Мартелла, Миссандеи и Вариса были откровенно недовольны тем, что сериал серьёзно отклонился от сюжета книг Джорджа Р.Р. Мартина.

Заключительный сезон «Игры престолов» стал самым просматриваемым за всю историю сериала. Однако, зрители поставили последним сериям самые низкие оценки. Недовольство нарастает – петицию с требованием переснять 8 сезон подписало уже больше миллиона человек.

Нынешняя критика была предсказана гораздо раньше, когда в 2015 году один из актёров «Игры престолов» пытался оспорить судьбу своего персонажа перед создателями сериала. Иэн Макэлхинни, сыгравший помощника Матери Драконов Барристана Селми, возмутился неожиданной смертью персонажа. По книгам Джорджа Р.Р. Мартина герой ещё долго оставался в живых.

Александр Сиддиг, исполнивший роль правителя Дорна Дорана Мартелла, год спустя по той же причине остался недоволен смертью своего персонажа. После выхода 8 сезона Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса, был искренне разочарован, что такой умный персонаж так нелепо погиб.

Исполнительница роли Миссандеи Натали Эммануэль также высказывала недовольство по поводу сюжета. Актриса уверена, что создатели сериала уделили слишком мало внимания дружбе между её персонажем и Дейенерис. Из-за этого сюжетный поворот с безумием Матери Драконов после смерти подруги не кажется поклонникам логичным.

Актёры, которые играют главных героев, не могут также открыто рассказывать о своём недовольстве финалом «Игры престолов», но порой проговариваются. Так, Мейси Уильямс, которая сыграла Арью Старк, уверена, что её героиня не должна была убивать Короля Ночи. Она заявила, что героиня этого «не заслужила».

Большинство актёров объясняют недовольство зрителей финалом «Игры престолов» тем, что создатели сериала сильно отклонились от первоисточника. Джордж Р.Р. Мартин старался в книгах обосновывать каждый сюжетный поворот и душевные переживания персонажей, в то время как сценаристы сосредоточились на зрелищности, сообщает The Telegraph.