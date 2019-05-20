Александр Васильев поделился мнением о гардеробе Равшаны Курковой

Историк моды уверен, что актриса может позволить себе статусные вещи и наряды от известных брендов.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев обратил свое внимание на гардероб 38-летней Равшаны Курковой. Историк моды подметил, что актриса вполне может стать хорошим примером для многих женщин. В сериале «А у нас во дворе…» она сыграла одну из главных женских ролей. По мнению Васильева, девушка одевается элегантно и достойно. Артистка правильно выбирает оттенки нарядов.

«Ее можно только похвалить за великолепный вкус. Я бы призвал поучиться у нее», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Историк моды заверил, что у Равшаны все образы сдержанные, и ему практически не к чему придраться.

«Одета она при этом не скучно, разнообразно и женственно. У нее никогда нет перебора в декоре, в украшениях».

По словам Васильева, видно, что Куркова не стеснена в средствах, так как в ее гардеробе много статусных, пафосных вещей, дорогих аксессуаров.

«Она носит вещи известных брендов без фанатизма, так что ничего плохого в этом нет», — полагает телеведущий.

Оценивая наряды актрисы, Васильев также подметил, что Куркова выглядит абсолютно по-европейски, а с другой стороны ее туалеты вполне в рамках традиций Востока. Она не слишком открывает свое тело: девушку редко можно увидеть в мини. Кроме того, историк моды похвалил Равшану за ее естественность и умение наносить легкий макияж.