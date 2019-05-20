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Айзек Хемпстед-Райт не ожидал, что сыгранный им Бран Старк станет главным героем финала «Игры престолов»

Актер считал, что сценаристы приготовили ему совершенно другую участь.

Айзек Хемпстед-Райт не ожидал, что сыгранный им Бран Старк станет главным героем финала «Игры престолов»
Фото: Globallookpress.com

Исполнитель одной из самых таинственных ролей в шоу «Игра престолов» Айзек Хемпстед-Райт признался, что не был готов к тому, что его персонаж станет Королем шести королевств.

По его словам, ранее он полагал, что после появления суперспособностей ему уготована роль следующего Короля ночи и переход на сторону темных сил. Он признался, что как трехглазый ворон он знал, что это произойдет, но как Бран Старк был шокирован этим.

Во время интервью ET-online Айзек рассказал, что до того, как получил в руки сценарий восьмого сезона, был уверен, что его герой возглавит армию мертвецов. Актер даже думал, что Бран умрет и ему придется оставить шоу.

«Перед прочтением восьмого сезона мне сказали: Дэвид Бениофф и Дэн Вайс (сценаристы) хотят поговорить с тобой. И тогда я подумал: меня слили», — заявил он.

Райт поделился, что расстаться с сериалом было настолько сложно, что он даже не решался рассказать о неожиданном финале и концовке родителям.

«Я сказал только маме. Но не смог сделать этого по телефону, потому что очень боялся, что наши телефоны прослушивают», — сказал актер.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что все лорды и леди шести королевств согласились с тем, что он — лучший кандидат на железный трон, ему известен другой человек, который достоин этого больше. Версия актера, видимо, связана с ностальгией по первым сезонам саги.

«Я думал, это будет Ходор», — признался Айзек.

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Айзек Хемпстед-Райт не ожидал, что сыгранный им Бран Старк станет главным героем финала «Игры престолов»
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