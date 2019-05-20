НОВОСТИ Зрители о последней серии «Игры престолов»: «Что это было? Вы серьезно???»
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Зрители о последней серии «Игры престолов»: «Что это было? Вы серьезно???»

Анна Русич

Вот и закончился самый востребованный и грандиозный сериал современности. Закончился грандиозным разочарованием зрителей. Ни единого положительного отзыва. Но почему?

«Игра престолов» с каждым сезоном собирала у экранов все больше и больше поклонников. Миллионы зрителей с волнением ждали развязки истории. Но, видимо, вдохновение создателей шоу ушло безвозвратно, и два года съемок в суперсекретном режиме, два года бешеных трат ресурсов и напряженной работы пошли коту под хвост.

Вранье телеканала ради того, чтобы привлечь потерянную аудиторию

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Ну, что же… суперсекретный режим оказался полнейшей фикцией. Спойлеры, попавшие в сеть и объявленные НВО ложными, были один в один воспроизведены в последней серии. Так же Эмилия Кларк и создатели сериала утверждали, что существует несколько вариантов концовок, и какую из них показывать, будет решено в последний момент.

Делалось это, якобы, для того, чтобы сохранить элемент неожиданности. Но почему же тогда сюжет последней серии полностью повторяет спойлер? А были ли вообще эти обещанные концовки? Скорее всего, нет. Видимо, это был просто рекламный ход, призванный вернуть к экранам тех, кто был разочарован совершенно идиотской концовкой.

А концовка и вправду оказалась идиотской

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Ладно, Тирион в огромном городе, превращенном в руины, сумел отыскать последнее пристанище брата и сестры. И это, наверное, единственная сцена, вызывающая сочувствие. Дальше же начинается еще более нелогичное действо.

Дейенерис выходит к войскам произнести пламенную речь об освобождении всех народов мира после того, как в прошлой серии мы посмотрели на это ее «освобождение». Под стать речи выглядит невесть откуда взявшееся многотысячное войско, которое качественно прорежали в течение всего сезона, да так и забыли проредить.

Убийца королевы ушел безнаказанным, а предатель стал советником трона

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Джон Сноу убивает свою королеву. При этом его не растерзал преданный Серый Червь, не изрубила верная стража. Даже не испепелил сынок-дракон, который почему-то вместо этого взял и расплавил то, за что эти мелкие людишки сражались шесть сезонов: Железный трон. «Так не доставайся же ты никому!» — будто говорит словами классика Дрогон. Куда он унес тушку Дейенерис – неизвестно.

Тирион под стражей, Джон Сноу под стражей. Странными действиями Совета Тирион вновь десница, а Джона Сноу, убившего законную королеву, всего лишь отправляют на Стену в Дозор. Все вернулось на круги своя, как и не было предыдущих шести сезонов. Осталось чудесным образом воскресить Серсею с Джейме и «наша песня хороша, начинай сначала».

Признание безродного калеки королем – глобальный поворот

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Совет, всегда состоявший из амбициозных людей, правителей земель Вестероса, которые всегда рвались к власти, избирает того, кто будет править Семью государствами. Фанаты спрашивают: «Что это вообще было?» Какие-то нелепые разговоры, которые привели к избранию Брана.

Это – самый странный выбор, какой только мог быть. Вообще неизвестно, где в данный момент Бран, в себе ли он вообще. Санса отказывается повиноваться и объявляет себя королевой Севера. И всех остальных это вдруг устроило. Те, кто всегда мечтал выйти из-под центрального управления и править своими землями единолично, вдруг с готовностью пошли под каблук полувменяемого мальчика с падучей, сидящего в инвалидном кресле без возможности завести потомство.

С мальчиком вообще куча вопросов…

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Его история так и осталась без главного ответа. Почему Король Ночи так за ним охотился? Какую угрозу закатывающий глазки Бран представлял для Короля? Тем, что мог отследить его передвижения? Все? Других вариантов сценаристы так и не представили.

Нет, Бран сыграл еще одну существенную роль. Он озвучил то, что привело в конце концов к безумию и смерти Королевы Драконов, ссылке Джона Сноу и множеству смертей и трагедий. После этого его, человека «с интересной историей» сделали королем. Отличный ход.

Надежды на Короля Ночи не оправдались

Зрители до последнего ждали возрождения или возвращения Короля Ночи. Но – нет, этого персонажа, вокруг которого был затянут тугой клубок событий просто «слили». К чему было все это кружение зла вокруг Вестероса? Что за дань в виде детей? Зачем он превращал младенцев в синеглазых зомби? Как Король с его превосходной реакцией позволил девчонке себя убить?

Создатели сериала оставили после завершения сериала массу вопросов и главный из них звучит так: «Мамочки, как это развидеть??» В сети сразу после просмотра финальной серии стали появляться отзывы о просмотренном. Мы отобрали самые цензурные из них.

Pandakongo: The end. Финал не понравился. Во всей этой истории больше всего сочувствия у меня всегда вызывали драконы. Меня например расстроило,что в конце Показали Кадры из жизни ВСЕХ, а дракона почему не показали. Они же самые адекватные существа в этом сериале. А этот момент с испепелением железного трона ? И это единственный момент в финале,который вызвал эмоцию.

emilia_cllarke: Огромное разочарование. Нам обещали горько-сладкий финал…. Сладкого было слишком мало. Не знаю как вы, но чисто по сценарию мне не понравился сезон. Большое уважение актерам и людям, которые делали грим, рисовали драконов.

antik_posuda_f: Полное разочарование

nikolay_sergeev_russian: Весь сериал коту под хвост из-за такого сезон, всех слили! Логики в действиях никакой, что к чему ? Почему серий именно 6? Почему нельзя было хотя бы растянуть немного чтобы хоть какое-то понимание было происходящего ….. нет слов . Это не игра престолов а Санта — Барбара

liiv.lii: как забыть финал??

Жаль, конечно, что закончился самый яркий и зрелищный сериал. Но еще больше удручает то, что он закончился именно так, как закончился.

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"Игра Престолов - 8"Эмилия Кларк
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Зрители о последней серии «Игры престолов»: «Что это было? Вы серьезно???»
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