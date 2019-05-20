Зрители о последней серии «Игры престолов»: «Что это было? Вы серьезно???»

Вот и закончился самый востребованный и грандиозный сериал современности. Закончился грандиозным разочарованием зрителей. Ни единого положительного отзыва. Но почему?

«Игра престолов» с каждым сезоном собирала у экранов все больше и больше поклонников. Миллионы зрителей с волнением ждали развязки истории. Но, видимо, вдохновение создателей шоу ушло безвозвратно, и два года съемок в суперсекретном режиме, два года бешеных трат ресурсов и напряженной работы пошли коту под хвост.

Вранье телеканала ради того, чтобы привлечь потерянную аудиторию

Ну, что же… суперсекретный режим оказался полнейшей фикцией. Спойлеры, попавшие в сеть и объявленные НВО ложными, были один в один воспроизведены в последней серии. Так же Эмилия Кларк и создатели сериала утверждали, что существует несколько вариантов концовок, и какую из них показывать, будет решено в последний момент.

Делалось это, якобы, для того, чтобы сохранить элемент неожиданности. Но почему же тогда сюжет последней серии полностью повторяет спойлер? А были ли вообще эти обещанные концовки? Скорее всего, нет. Видимо, это был просто рекламный ход, призванный вернуть к экранам тех, кто был разочарован совершенно идиотской концовкой.

А концовка и вправду оказалась идиотской

Ладно, Тирион в огромном городе, превращенном в руины, сумел отыскать последнее пристанище брата и сестры. И это, наверное, единственная сцена, вызывающая сочувствие. Дальше же начинается еще более нелогичное действо.

Дейенерис выходит к войскам произнести пламенную речь об освобождении всех народов мира после того, как в прошлой серии мы посмотрели на это ее «освобождение». Под стать речи выглядит невесть откуда взявшееся многотысячное войско, которое качественно прорежали в течение всего сезона, да так и забыли проредить.

Убийца королевы ушел безнаказанным, а предатель стал советником трона

Джон Сноу убивает свою королеву. При этом его не растерзал преданный Серый Червь, не изрубила верная стража. Даже не испепелил сынок-дракон, который почему-то вместо этого взял и расплавил то, за что эти мелкие людишки сражались шесть сезонов: Железный трон. «Так не доставайся же ты никому!» — будто говорит словами классика Дрогон. Куда он унес тушку Дейенерис – неизвестно.

Тирион под стражей, Джон Сноу под стражей. Странными действиями Совета Тирион вновь десница, а Джона Сноу, убившего законную королеву, всего лишь отправляют на Стену в Дозор. Все вернулось на круги своя, как и не было предыдущих шести сезонов. Осталось чудесным образом воскресить Серсею с Джейме и «наша песня хороша, начинай сначала».

Признание безродного калеки королем – глобальный поворот

Совет, всегда состоявший из амбициозных людей, правителей земель Вестероса, которые всегда рвались к власти, избирает того, кто будет править Семью государствами. Фанаты спрашивают: «Что это вообще было?» Какие-то нелепые разговоры, которые привели к избранию Брана.

Это – самый странный выбор, какой только мог быть. Вообще неизвестно, где в данный момент Бран, в себе ли он вообще. Санса отказывается повиноваться и объявляет себя королевой Севера. И всех остальных это вдруг устроило. Те, кто всегда мечтал выйти из-под центрального управления и править своими землями единолично, вдруг с готовностью пошли под каблук полувменяемого мальчика с падучей, сидящего в инвалидном кресле без возможности завести потомство.

С мальчиком вообще куча вопросов…

Его история так и осталась без главного ответа. Почему Король Ночи так за ним охотился? Какую угрозу закатывающий глазки Бран представлял для Короля? Тем, что мог отследить его передвижения? Все? Других вариантов сценаристы так и не представили.

Нет, Бран сыграл еще одну существенную роль. Он озвучил то, что привело в конце концов к безумию и смерти Королевы Драконов, ссылке Джона Сноу и множеству смертей и трагедий. После этого его, человека «с интересной историей» сделали королем. Отличный ход.

Надежды на Короля Ночи не оправдались

Зрители до последнего ждали возрождения или возвращения Короля Ночи. Но – нет, этого персонажа, вокруг которого был затянут тугой клубок событий просто «слили». К чему было все это кружение зла вокруг Вестероса? Что за дань в виде детей? Зачем он превращал младенцев в синеглазых зомби? Как Король с его превосходной реакцией позволил девчонке себя убить?

Создатели сериала оставили после завершения сериала массу вопросов и главный из них звучит так: «Мамочки, как это развидеть??» В сети сразу после просмотра финальной серии стали появляться отзывы о просмотренном. Мы отобрали самые цензурные из них.

Pandakongo: The end. Финал не понравился. Во всей этой истории больше всего сочувствия у меня всегда вызывали драконы. Меня например расстроило,что в конце Показали Кадры из жизни ВСЕХ, а дракона почему не показали. Они же самые адекватные существа в этом сериале. А этот момент с испепелением железного трона ? И это единственный момент в финале,который вызвал эмоцию.

emilia_cllarke: Огромное разочарование. Нам обещали горько-сладкий финал…. Сладкого было слишком мало. Не знаю как вы, но чисто по сценарию мне не понравился сезон. Большое уважение актерам и людям, которые делали грим, рисовали драконов.

antik_posuda_f: Полное разочарование

nikolay_sergeev_russian: Весь сериал коту под хвост из-за такого сезон, всех слили! Логики в действиях никакой, что к чему ? Почему серий именно 6? Почему нельзя было хотя бы растянуть немного чтобы хоть какое-то понимание было происходящего ….. нет слов . Это не игра престолов а Санта — Барбара

liiv.lii: как забыть финал??

Жаль, конечно, что закончился самый яркий и зрелищный сериал. Но еще больше удручает то, что он закончился именно так, как закончился.