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Алибасов прокомментировал слухи о своем расставании с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы «На-На» иронично заметил: «Мы с супругой регулярно разбегаемся».

Алибасов прокомментировал слухи о своем расставании с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов прокомментировал слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной. ФОТО: Global Look Press

В Сети довольно часто появляются слухи, что Бари Алибасов расстался с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Супруги расписались в ноябре 2018 года и регулярно дают повод для подобных обсуждений. На этот раз очередные сообщения о предстоящем расставании прокомментировал глава семейства.

То, что жена не появляется дома у продюсера, заметили бдительные соседи. Они-то и поделились, что «если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались. Не появляется она у нас в последнее время». На это замечание Бари Алибасов отреагировал с юмором: «А мы с супругой регулярно разбегаемся!» — пишет сайт OA.

Пара не скрывает, что часто каждый проводит время на своих квадратных метрах, давая тем самым возможность отдохнуть второй половинке. По такому распорядку и живут уже полгода вместе. В общем и целом, продюсер оценивает их с супругой отношения как довольно стабильные и гармоничные. Пара может вместе гулять до поздней ночи или засидеться у друзей. По словам Бари, есть в отношениях и нежность, но перерывы тоже необходимы, пишет сайт Dni.ru.

Ранее продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram сообщил, что умерла Людмила Николаева. На протяжении тридцати лет эта женщина сотрудничала с группой «На-На» и была ее пресс-атташе.

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Тэги:

Бари АлибасовГруппа "На-на"Лидия Федосеева-Шукшина
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Алибасов прокомментировал слухи о своем расставании с Федосеевой-Шукшиной
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