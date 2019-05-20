Рейтинг популярности: Олег Газманов удивился, что в соцсетях у его собаки лайков больше, чем у него самого

Музыкант не понимает, почему так произошло и резонно обращается с вопросом об этом к своим подписчикам.

Известный музыкант Олег Газманов в Instagram разместил забавный пост. Он сравнил количество лайков у себя и своей собаки. Оказалось, что певец проигрывает в этом «состязании» псу. На момент скрина, который он сделал, у Газманова было 7167 лайков, а у собаки – 7593.

«Как вы считаете — о чём я думаю, когда у моего пса лайков больше чем у меня?» — спросил музыкант. Судя по всему, певец не очень доволен таким поворотом событий.

Отметим, что несколько дней назад Газманов стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии он рассказал, что в течение 25 лет помогал своей предыдущей супруге, с которой прожил 22 года. Каждый месяц он исправно переводил женщине по три тысячи долларов. Что касается причин расставания, то актер сказал, что просто с первого взгляда влюбился в Марину, свою вторую жену. Это произошло в Воронеже, где они и познакомились.

Кстати, в прошлом году Марина Газманова опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что если между супругами нет понимания, то им лучше разойтись. Сам Газманов не знает, с чем были связаны эти слова жены. При этом он заметил, что действительно порой бывает невыносим, как и любой артист. Он выразил признательность супруге, которая много лет его терпит. Он сказал, что спят они в разных комнатах. Впрочем, этому есть объяснение. Дело в том, что артист часто возвращается ночью после гастролей. К тому же по ночам он сильно ворочается и храпит.