Павел Воля сочинил юмористический танец по мотивам «Игры престолов»

К выходу финальной серии «Игры престолов» среди российских звезд появляется всё больше поклонников сериала. Теперь о своей любви к фэнтези-саге признались Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Известная пара решила без лишних слов выразить чувства в юмористическом танце.

Павел Воля признался, что смешные движения вырвались из него во время программы «Импровизация», но он довольно часто исполнял этот странный танец дома перед женой. Утяшева не растерялась и примерила на себя роль «тренера», который контролирует движения мужа. Возможно, спортивное прошлое помогло гимнастке отточить выступление Павла Воли.

Ещё один резидент Comedy Club оценил «Игру престолов». Гарик Харламов искренне не понимает, почему зрители начинают ненавидеть сериал. Он оценил сюжет, игру актёров и спецэффекты. Комику понравилась масштабность и непредсказуемость финального сезона сериала.

Кроме российских юмористов, «Игру престолов» любят звезды шоу-бизнеса. Наталья Рудова ждёт выход финальной серии и надеется, что сериал завершится королевской свадьбой. Юлия Савичева также в восторге от заключительного сезона и хочет, чтобы пара Дейенерис Таргариен и Джон Сноу осталась вместе.