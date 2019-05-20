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Маша Миногарова поправилась на 10 килограммов за время съемок в проекте «Подиум»

Телеведущая не стала скрывать, что сильно нервничала на съемках, поэтому каждый вечер плотно ела, что в итоге и сказалось на ее фигуре.

Маша Миногарова поправилась на 10 килограммов за время съемок в проекте «Подиум»
Маша Миногарова. фото: globallook.com/

Маша Миногарова родилась и выросла в Краснодаре. Девушка не скрывает, что всегда хотела стать моделью. В юном возрасте она впервые побывала в Москве. Тогда Маша попыталась пройти кастинг в шоу «Ты супермодель» на СТС, но не смогла. Это оставило свой отпечаток, но не остановило упертую девушку. Несколько лет спустя она снова приехала в столицу и пробилась в проект «Топ-модель по-русски». У нее осталось множество хороших воспоминаний о том времени, но и плохих тоже.

В шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной» Миногарова отметила, что ей часто указывали на ее вес во время съемок и по этой причине она до сих пор внимательно следит за своим телом. «В принципе, модельный бизнес, карьера, они наложили свои отпечатки в моем сердце. Очень много комплексов. Я с 23 лет считаю, что я очень старая, пенсионного возраста женщина, что мне пора в огород», — рассказала звезда.

«И с весом до сих пор так. Я считаю себя полной, хотя головой понимаю, что это ерунда и так не нужно. У меня даже была нервная анорексия в Милане. Это когда ты уже сильно исхудала. Я съедала йогурт и мне казалось, что я от него поправилась. Я начинала бегать вокруг квартала», — поведала Маша.

По словам телеведущей, ей нравится, что теперь в модельном бизнесе многое изменилось. Модельеры ищут разных по типажу моделей, а также теперь многие придерживаются бодипозитива, что звезда тоже считает хорошей тенденцией.

Мария рассказала, что поправилась. фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

Добавим, что не так давно Миногарова впервые выступила ведущей в шоу «Подиум» на канале «Пятница». Сейчас она признается в переживаниях на съемках, что в итоге сказалось на ее весе. Маша поправилась на 10 килограммов. «Я все заедала», — добавила девушка. Мария не стала скрывать, что очень любит суши, поэтому каждый вечер, после тяжелого дня, ела японские блюда. «Я — очень пончик», — заверила звезда. Она также поведала, что сама подбирала себе наряд для проекта и всегда облачалась в вещи от российских дизайнеров.

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Маша Миногарова поправилась на 10 килограммов за время съемок в проекте «Подиум»
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