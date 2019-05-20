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Ведущая «Подиума» Маша Миногарова готовится к операции

Модель рассказала о своих проблемах со здоровьем, будучи гостьей в шоу «Пятница с Региной».

Ведущая «Подиума» Маша Миногарова готовится к операции
Маша Миногарова. фото: instagram.com/minogarova/

Маша Миногарова является моделью и телеведущей. Она активно снимается в клипах и участвует рекламных кампаниях. В личной жизни у девушки тоже нет проблем. Ведущая встречается с молодым человеком по имени Павел. На днях девушка стала гостьей передачи Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Она призналась, что любит все делать сама и с этим фактом смирились все, даже ее возлюбленный. При этом модель отметила, что во много пошла в маму.

По словам Маши, она такая же сильная и упертая, как ее родительница, а также смешная, как папа. Миногарова рассказала, что в возлюбленном видит черты своего отца. «Я реально вижу в Паше папу. Очень много черт. Я всегда кричала, что у меня никогда не будет такого мужа как папа, а тут один в один», — поделилась девушка. Она отметила, что родители ободрили ее выбор и очень хорошо относятся к Павлу. При этом они не торопят молодых со свадьбой, но уже просят внуков. «Они реально говорят: «Отдай нам ребенка! Нам нужен внук!», — поведала Миногарова.

По словам телеведущей, она порой хочет завести детей, но пока понимает, что плотный график не позволит ей полностью отдавать себя ребенку. «Я уверена, что все у меня случится лет через пять», — добавила Маша. Также звезда призналась, что сейчас у нее не самых легкий период в жизни. Из-за проблем со здоровьем девушка находится в стрессе.

«У меня проблемы с щитовидкой. Это сильно дает на эмоциональное состояние и на все на свете. Оно дошло до кризисной стадии сейчас и вот скоро мне будут делать операцию. Пока что я ужасный человек: мне либо очень весело, либо очень плохо», — рассказала телеведущая.

Мария Миногарова рассказала о мире моделей. фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

Однако она посещает различные кинофестивали, модные показы и много путешествует. Маша обмолвилась, что жизнь однажды ее столкнула с двумя самыми популярными моделями Беллой и Джиджи Хадид. По словам девушки, она никогда не терялась, не тушевалась, но встретив их, она просто не могла говорить.

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«Пятница с Региной»Мария МиногароваПрограмма "Подиум"Регина ТодоренкоТелеканал «Пятница»
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Ведущая «Подиума» Маша Миногарова готовится к операции
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