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Эмилия Кларк боялась гнева Бейонсе после финала «Игры престолов»

Актриса, исполнившая главную роль в сериале, очень дорожит вниманием своей знаменитой поклонницы.

Эмилия Кларк боялась гнева Бейонсе после финала «Игры престолов»
Фото: Globallookpress.com

После восьми сезонов популярного сериала «Игра престолов» у главной героини Дейенерис Таргариен, роль которой исполняла Эмилия Кларк, появилось множество поклонников по всему свету. Но самой впечатляющей фанаткой стала королева поп-сцены Бейонсе.

В интервью после выхода финального эпизода Эмилия Кларк призналась, что больше всего на свете боялась разочаровать Бейонсе событиями последних серий. Она рассказала, что встретилась с поп-звездой на вечеринке после вручения кинопремии Оскар. Тогда певица сама подошла к ней и призналась в любви к ее героине.

На тот момент, по словам Кларк, ни одна живая душа в мире не знала, как повернется сюжет знаменитой саги. Она отметила, что не могла перестать думать о Бейонсе после выхода последних нескольких эпизодов.

«Всё, что хотела бы ей сказать, это: «Пожалуйста, пожалуйста, не переставайте любить моего персонажа даже сейчас, когда он превращается в диктатора и убийцу. Пожалуйста, продолжайте считать, что я показываю невероятную женскую судьбу»», — приводит слова актрисы Variety.

Она также поделилась, что еще два года назад знала, что будет убита в финале саги и ей непросто далось это знание.

«Теперь, наконец, люди начинают говорить, что только сейчас понимают, как сильно на меня повлиял этот сериал», — объяснила актриса.

Напомним, перед выходом последней серии Эмилия Кларк навсегда попрощалась с Дейенерис, поблагодарив ее, съемочную группу и фанатов.

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Эмилия Кларк боялась гнева Бейонсе после финала «Игры престолов»
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