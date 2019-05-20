Дневник молодого папы: Влад Топалов поделился трудностями отцовства

Певец любит возиться с малышом, но собирается купить беруши, чтобы периодически отдыхать от его криков.

В декабре прошлого года Регина Тодоренко подарила Владу Топалову сына. Звездная пара счастлива, всецело отдаваясь воспитанию малыша. Певец почти каждый третий пост в Instagram посвящает маленькому Мише, поэтому уже начал извиняться перед подписчиками за большое количество фотографий с младенцем.

На очередном снимке Влад Топалов купается в бассейне в Дубае с сыном. Артист решил поделиться с поклонниками трудностями отцовства. Да, певец обожает первенца, по его словам, когда он смотрит на его улыбку, то забывает обо всём. Впрочем, певцу периодически бывает тяжело справляться с отцовством.

«Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылезал, и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор», — написал Влад Топалов.

Певец рад, что стал отцом, но всё же хочет купить беруши. Маленький Миша часто плачет, поэтому Топалов иногда хочет отдохнуть от криков сына. Вместе с Региной Тодоренко пока что он справляется с помощью танцев перед младенцем, чтобы тот временно успокоился и снова заулыбался.