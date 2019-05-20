Рита Дакота отказалась от перелёта бизнес-классом на Мальдивы из-за дорогих билетов

Если бы певица согласилась на покупку билетов, то за двух взрослых и ребенка ей пришлось бы отдать свыше десяти тысяч евро. Но желанный отпуск состоялся, ведь всегда есть эконом вариант.

Певица Рита Дакота в компании дочери и няни отправилась отдыхать на Мальдивы. В Instagram она рассказала подробности. Прежде всего она вспомнила, что в прошлом мае также отдыхала на Мальдивах, но тогда почти все время шел ливень, поэтому она все время проспала, потому что даже на улицу было не выйти. В этот раз с погодой певице подфартило. Дождик идет только по ночам, а днем светит солнышко. Звезда прихватила с собой книжку по квантовой физике, которую читает на досуге. Свой выбор она пообещала объяснить позже.

Яркая исполнительница рассказала, что ей пришлось лететь в эконом-классе, потому что бизнес вышел бы по стоимости, учитывая двух взрослых и ребенка, свыше десяти тысяч евро. В итоге она отдала всего 78 тысяч рублей за троих. В итоге она спокойно спала на протяжении восьми часов во время перелета.

Рассказала звезда и о жизни на Мальдивах с маленьким ребенком. С собой она взяла маленькую индукционную конфорку весом в два килограмма и стоимостью три тысячи рублей. Также певица прихватила мини-кастрюльку. И в итоге готовит для ребенка она сама. Помимо прочего, Дакота заметила, что пляж на Мальдивах просто идеальный для Мии — кругом песок.

«У нас маленькая уютная вилла прямо на берегу. Однокомнатная, но мы попросили дополнительную кровать, чтобы с няней спать на разных. И маленькую кроватку для Мии. Она оказалась лишней, служит нам ящиком для хранения. Такая вилла стоит около 200 тысяч за 7-9 дней. Есть рядом такая же без бассейна, она сильно дешевле. Как оказалось — бассейн нам вообще не нужен, с веранды виллы до океана ровно 19 шагов. Меряла специально», — сказала звезда.