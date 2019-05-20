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«Не всегда удается отдыхать вместе»: Екатерина Климова рассказала о своем многодетном семействе

41-летняя актриса воспитывает четверых детей. Между ее старшей дочерью Елизаветой и маленькой Беллой разница в 14 лет.

«Не всегда удается отдыхать вместе»: Екатерина Климова рассказала о своем многодетном семействе
Актриса Екатерина Климова (Фото: Михаил Фролов/"КП")

41-летняя Екатерина Климова в одном из своих недавних интервью рассказала о детях: у актрисы есть 17-летняя дочь Елизавета, 12-летний Матвей, 10-летний Корней и трехлетняя Белла. По словам многодетной мамы, она старается следить за рационом всей семьи, но иногда ей не удается это сделать.

Так, Корней очень любит сладкое, а Матвей с Беллой обычно не привередничают. Старшая дочь актрисы во всем поддерживает маму и тоже предпочитает правильное питание. Детей в семье Климовой чаще балуют именно бабушки, которые разрешают им есть шоколадки и полуфабрикаты.

«Пельмени, сосиски, шоколадки — все это появляется в меню благодаря бабушкам. С этим приходится бороться», — посетовала Екатерина в интервью Hello!

Климова старается проводить каникулы вместе со своей большой семьей. Иногда им не удается организовать совместное путешествие. По словам актрисы, маленькая Белла мечтает ездить в отпуск вместе с мамой. Не так давно Екатерина брала с собой старших детей в Арабские Эмираты. А ее дочь от актера Гелы Месхи осталась дома с нянечкой.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова с детьми (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Не всегда удается отдыхать вместе, но мы стараемся. Например, с Лизой мы были в Стамбуле, в Лондоне, а с мальчиками — в Иордании, в Китае. На каникулы планирую отправить детей в языковые лагеря», — добавила актриса.

Екатерина тесно общается и со своим бывшим мужем Игорем Петренко. У него подрастает трое дочерей от актрисы Кристины Бродской: София-Каролина, Мария и Ева.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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«Не всегда удается отдыхать вместе»: Екатерина Климова рассказала о своем многодетном семействе
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